Rize\'de beyin ölümü gerçekleşen 96 yaşındaki kadının organıyla yaşama tutunacak

17.04.2026 00:09
RİZE'de, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Refiye Kıdal'ın (96) bağışlanan karaciğeri, Malatya'da nakil bekleyen bir hastaya umut oldu.

Rize'nin Paşakuyu Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Refiye Kıdal, 14 Nisan'da fenalaşıp ambulansla getirildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması teşhisi konulan Kıdal, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Hastanın Almanya'da yaşadığı esnada organ bağışında bulunduğu bilgisi üzerine doktorlar yakınlarının da izniyle hastanın doku analizini yaptı.

İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN KARACİĞERİ UYGUN GÖRÜLDÜ

Yapılan tetkiklerde ilerleyen yaşına rağmen Kıdal'ın karaciğerinin organ bağışına uygun olduğu belirlendi. Rize Devlet Hastanesi'nde uzman cerrahlar tarafından alınan karaciğer, nakil bekleyen bir hastaya nakledilmek üzere TSK kuvvetlerine ait uçakla Malatya'ya gönderildi.

'YERİNE FİDAN DİKTİK'

Annesini kaybetmenin acısını yaşarken verdikleri organ bağışı kararıyla teselli bulduklarını anlatan Mustafa Kıdal, "Herkesin buna duyarlı davranmasını istiyoruz. Biz dini bütün insanlarız. Dinimiz buna cevap veriyor. Buna ilgi göstermemiz lazım. Çünkü toprak oluyor bir şekilde. Ama belki birinde yaşayacaktır. Bir fidan diker gibidir bizim gözümüzde. Biz öldük, yerine bir fidan diktik. O bize yaşadığı müddetçe dua eder. Almanya'da böyle bir kararın verilmiş olması, 50 yıl orada yaşamışlar, gelmişler, gitmişler. Ama bu bilince nasıl erişmişler demek ki çok merhamet duygulu bir aile. Mutluyuz. Tabii bütün komşularımız memnun kaldı. Bu ailenin ferdi olarak mutluyuz. Yani ne bileyim yani bir yerde bir kaybımız var, sonsuz bir kayıp. Telafisi mümkün olmayan bir kayıp. Ama annemin babamın böyle bir karar vermesi bizi bayağı mutlu etti. Karşı tarafa inşallah uyum sağlar yani ömrüne bereket katılır. Bize de dua eder, annemize dua eder" ifadelerini kullandı.

'RİZE'DE BU BİR İLK'

Rize'de bu yaşta bağış yapan hastanın ilk olduğunu dile getiren Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mustafa Sakın ise "Bu akşam bizi hem çok sevindiren hem de çok üzen bir olayla karşılaştık. Hastamız, dört gün öncesinde eğitim araştırma hastanemize beyin damar tıkanıklığı tanısıyla başvurmuş. Orada yapılan işlemlerden sonra yoğun bakım takipleri için hastanemizin üçüncü basamak yoğun bakımına aldık. Tedavi işlemlerini gerçekleştirirken maalesef hastamıza beyin ölümü tanısı koyduk. Literatürde İtalya'da ve Amerika'da 100 yaş üzeri ve 100 yaş civarında vakalar var. Türkiye'de ise özellikle Rize için söylüyorum, Rize'de bu bir ilk. 96 yaşında. Sonrasında organların kullanılıp kullanılmayacağına karar verecek, Sağlık Bakanlığımız tarafından oluşturulmuş bir bilimsel kurul var. Bilimsel kurul kararı verir; biz de aileyle bir görüşme yaptıktan sonra organların bağışı, çıkartılması ve daha sonrasında ihtiyacı olan hastalara takılması için organizasyonu gerçekleştiririz. Evet, 96 yaş çok ileri bir yaş gibi görünüyor ama teyzenin yaptığımız bütün tetkiklerinde organ fonksiyonlarının çok iyi olduğu görüldü ve bunun üzerine biz donör organizasyonunu gerçekleştirdik. Aldığımız sonuçlarda sadece karaciğerin başka bir hastada kullanılabileceği kararı verildi; o yüzden sadece karaciğer alındı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

