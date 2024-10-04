Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adana\'da konuştu Açıklaması

Sağlık

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz doğal olan normal doğumu özellikle ebeler eşliğinde teşvik etmek istiyoruz ve bu konuda da bir eylem planı hazırladık, inşallah bütün paydaşlarımızla da bunu başarılı hale getireceğiz." dedi.

Memişoğlu, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde basına kapalı gerçekleşen "İl Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, toplantı kapsamında Adana'nın sağlık hizmetlerini değerlendirdiklerini söyledi.

Kentin sağlık hizmetinde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Malumlarınız Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sağlıkta büyük bir değişim içinde, büyük başarılara imza attık. Bugün de daha iyi sağlık hizmeti sunmanın yanında TEKNOFEST'i misafir eden Adana'da, aynı zamanda sağlık teknolojisi ve sağlık bilgi üretimiyle ilgili de hedeflerimizi gözden geçirdik. Biz sağlıkta sadece hizmet tarafına değil, aynı zamanda bilimi ve teknolojisini de üretme konusunda iddialı olmak istiyoruz. Onun için de bu konularda özellikle TÜSEB dediğimiz Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızın üzerinden hem bilim insanlarımızı hem çalışmalarımızı hem üretimimizi onun koordinasyonunda gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Memişoğlu, Adana'da sağlık hizmetinin özellikle şehir hastanesi odaklı yürüdüğünü, aynı zamanda "birinci basamak" dedikleri temel, koruyucu sağlık hizmetlerini de Adana'da daha çok geliştireceklerini söyledi.

"Sezaryen bir doğum şekli değil, bir ameliyat"

Memişoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde olan Normal Doğum Eylem Planı'nı ilan ettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Adana da burada ödül aldı, onlara da teşekkür ediyorum. Malum sezaryen bir doğum şekli değil, bir ameliyat. O nedenle biz doğal olan normal doğumu özellikle ebeler eşliğinde teşvik etmek istiyoruz ve bu konuda da bir eylem planı hazırladık, inşallah bütün paydaşlarımızla da bunu başarılı hale getireceğiz. Çünkü hem doğurganlık oranlarımız düşmekte hem de gereksiz fizyolojik olan bir eylemi maalesef ameliyatla fizyolojik, doğal olmayan yöntemlerle fazla miktarda gerçekleştirmeye başladık. O nedenle hem anne adaylarımızın, hem hekim arkadaşlarımızın bu konuda bizi desteklemelerini, bize bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz."

Memişoğlu, özellikle Adana'da hizmet eden ve bu konuda sağlıkla ilgili iyi örnekler gösteren sağlık hizmeti sunan herkese teşekkür etti.

"Hedefimiz Türkiye'nin, dünyada sağlık üssü olması

Türkiye'de sağlığın lokomotif sektör olmasını sağlayacaklarının altını çizen Memişoğlu, "Bu konuda hedefimiz Türkiye'nin, dünyada sağlık üssü olması çünkü biz insanlara iyilik etmeye, onları sağlığına kavuşturmaya çalışan bir grubuz. Bugün dünyada maalesef kötülük edenlerle iyilik edenlerin bir mücadelesi var. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun, biz iyi taraftayız, barış, dostluk ve üretim iyiliği medeniyetiyiz, şu an için hep beraber buna çalışıyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, TEKNOFEST alanını da ziyaret edeceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Bu çocuklarımızın yapabilirliğini göstermesi açısından ve Türkiye'nin neler yapabileceğinin ispatı açısından gerçekten sadece festival değil, esasında bizim ümit ışığımız, onları da örnek aldık. İnşallah orada aynı zamanda Bakanlık olarak da bulunmaktayız. Herkese emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Biz sağlıkta teknolojiyi ve üretimi hedeflemiş bir yönetim olarak inşallah başarılı olacağız."

"Üst solunum enfeksiyonlarıyla ilgili anormal artış yok"

Bir gazetecinin "Son zamanlarda çocuklarda Kovid-19 görülme sıklığının arttığı" yönündeki sorusuna ilişkin Memişoğlu, şu yanıtı verdi:

"Ekim, kasım aralık aylarından itibaren özellikle şubat, mart ayına kadar üst solunum yolu enfeksiyonları, bulaşıcı hastalıklar, kapalı alanlar ve hava şartlarından dolayı artar genelde. Böyle anormal bir artışımız yok, her dönemde olduğu gibi doğal seyrediyor. Biz Türkiye sağlık sisteminde anlık veri takiplerimizle ve her olayı, hastalığı uygulamalarımızla kontrol ederek yöneten bir sistemimiz var. Onun için şu anda bu üst solunum enfeksiyonlarıyla ilgili anormal durum, artış yok, normal, mevsimlik şehir halinde."

Sitelere sağlık kabini uygulamasına ilişkin soruya da Memişoğlu, "Özellikle aile sağlığı merkezleriyle ilgili Türkiye'de hem standartlarımızı yükseltmemiz hem kurumsal yapıları kuvvetlendirmemiz hem de özellikle yer konusunda sıkıntılarımız olan bölgelerde çeşitli çözüm arayışı içindeyiz. Çünkü aile sağlığı merkezlerini güçlendirmemiz, aynı zamanda onlara yenilerini ilave etmek durumundayız. Çünkü temel sağlık, koruyucu sağlık esasında hastalanmadan sağlığımızı yönetmek, aynı zamanda insanlara en yakın yerde sağlık hizmetini sunan alanlardır. Özellikle eczaneler ve aile sağlığı merkezlerimiz mahallede, sokakta insanlarımızın sağlık kültürünü arttırmak aynı zamanda hastalanmadan sağlığını korumanın yöntemlerini öğretmekle mükellefler. Çok önemli birimlerimiz, bunlara değer veriyoruz, daha kurumsallaştırıp, destekleyeceğiz." yanıtını verdi.

Memişoğlu, Türkiye'nin dünyaya model olmuş bir sağlık sistemine sahip olduğunu sözlerine ekledi.