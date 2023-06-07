Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması: İstanbul'da nadir hastalıkların tedavisi için özel hastane kurulacak - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması: İstanbul'da nadir hastalıkların tedavisi için özel hastane kurulacak

07.06.2023 12:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel bir hastane kurulacağını ve aynı kampüste hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçların da üretileceğini duyurdu. Ayrıca, 80 yaş ve üstündekiler için öncelikli olmak üzere Sağlıklı Yaşam Merkezleri kurulması ve Aile Diş Hekimi Uygulaması'nın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel bir hastane kurulacağını, aynı kampüste hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçların da üretileceğini söyledi.

"BU HASTALIĞIN İSTİSMAR EDİLMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

SMA hastalığı konusunda son derece hassas olduklarını söyleyen Koca, "Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA ÖZEL BİR HASTANE KURULACAK"

SMA Bilim Kurulu'nun gen terapisinin kimlere uygulanabileceğini, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini belirlediğini anlatan Koca, şöyle devam etti: "Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek. Ayrıca bu konuda önemli bir gelişme var. Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Hastane ile aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip tedaviyi de kendimiz uygulayacağız."

80 YAŞ VE SÜTÜ İÇİN YAŞAM MERKEZLERİ

Bakan Koca, 80 yaş ve üstündekiler için öncelikli olmak üzere Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin kurulmasına yönelik yönetmelik yayımlandığını kaydetti. Her 250 kişi için bir yaşam merkezi, 2 hemşire, 1 tıbbi sekreter olarak planlama yaptıklarını belirten Koca, şunları aktardı: "Büyüklerimizin herhangi bir sağlık sorunu, reçete veya rapor ihtiyacı olduğunda, uzaktan sağlık hizmeti sunumuyla birlikte bu merkezlerden hizmet almasını sağlayacağız. Gerektiğinde bu hastalarımız için hastane randevuları dahil tüm işlemleri takip edilecek. Kişi, sağlık sorunu yaşadığında o birimi arayacak. O birim gerektiğinde hastayı evinde ziyaret edecek, gerektiğinde hastanede refakat edebilecek. Bu uygulama yeni başlıyor."

AİLE DİŞ HEKİMİ UYGUMASINA TÜRKİYE GENELİNDE GEÇİLECEK

Sağlık Bakanı, üç ilde pilot uygulama ile sürdürülen Aile Diş Hekimi Uygulaması'na da Türkiye genelinde geçileceğini hatırlattı. Koca, "Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. Yaklaşık 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak. Bu alanda halihazırda görev yapan diş hekimlerimize ilaveten yeni alımlar da yaparak bu sayıyı tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Hastane var ama doktor yok 2 ay sonraya randevu veriliyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması: İstanbul'da nadir hastalıkların tedavisi için özel hastane kurulacak - Son Dakika


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