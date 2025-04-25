Sağlık Bakanı Memişoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bu cumartesi günü büyük bir tatbikat yapıyoruz. Çok önceden planlanmış, 6 aydır yazışmaları olan bir tatbikat. İstanbul depremiyle ilgili. Daha önce de Çam Sakura ve çevresinde bir tatbikat yapmıştık. Bu yaklaşık 4-5 ay önceydi. Bu tatbikat ise iller arası yaptığımız bir tatbikat." dedi.

Bakan Memişoğlu, Habertürk televizyonu canlı yayınında soruları yanıtladı.

Memişoğlu, ? Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bütün İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem esnasında Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlerde olduğunu ifade Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine hemen İstanbul'a intikal ederek AFAD'a geldiklerini anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekilinin İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında düzenlenen afet yönetimi toplantısına davet edilmediği iddiasına ilişkin soru üzerine Bakan Memişoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı ya da vekilinin AFAD'ın koordinasyonunda yapılan toplantılarda her zaman yer aldığını söyledi.

Memişoğlu, AFAD'ın organizasyonunda daha önceki depremlerde de toplantılar yapıldığını hatırlatarak, "Büyükşehir Belediye Başkanı veya vekili kimse onun otomatik olarak geldiği bir afet koordinasyon merkezi orası. Orada büyükşehir belediye başkan vekili de vardı. Bütün toplantılara katıldı. Biz, açıklama yaparken de masamızdaydı. Vali Bey de yanımızdaydı. Bütün gün onunla beraberdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan İstanbul'a uçakla geldikten sonra akşamüstü AFAD'a uğradığını ve kendilerinin de o esnada orada çalıştıklarını aktaran Memişoğlu, "Belediye Başkan Vekilimizin olmadığı bir anda biz de geleceğini son anda öğrendik. Bütün gün Belediye Başkan Vekilimiz bizimleydi. Bugün de beraberdik. Depremi siyasallaştırmamamız lazım. Bu İstanbul'un ve Türkiye'nin sorunu. Bunu 'sen yaptın' ya da 'ben yaptım' değil hep beraber yapmamız lazım. Depremde herkes biz ne yapmalıyız? diye sormalı." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 6 Şubat depreminden sonra büyük bir yenilenmenin yaşandığının altını çizen Memişoğlu, deprem bölgesindeki hastanelerin sayısının şu anda deprem öncesinden çok daha modern olduğunu söyledi.

"Cumartesi günü büyük bir tatbikat yapıyoruz"

Sağlık Bakanlığının olası Marmara depremine karşı hazırlıklarının ne olduğuna ilişkin soru üzerine ise Bakan Memişoğlu, "Bu cumartesi günü büyük bir tatbikat yapıyoruz. Çok önceden planlanmış bir şeydir. Bu, 6 aydır yazışmaları olan bir tatbikat. İstanbul depremiyle ilgili. Daha önce de Çam Sakura ve çevresinde bir tatbikat yapmıştık. Bu yaklaşık 4-5 ay önceydi. Bu tatbikat ise iller arası yaptığımız bir tatbikat." dedi.

Depreme hazırlığın sadece kağıt üzerinde olamayacağını vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Depreme hazırlık bir mantalite doğurur dedik. 1999 depreminde bu ülke bir acı yaşadı. Ondan sonra devlet kurumları daha koordineli olacak şekilde AFAD organizasyonu ile depreme hazırlık aşamasını yaptı. Özellikle 5,8 şiddetindeki 2019'daki İstanbul depremi bize birçok şeyi öğretti. İstanbul ile ilgili sağlık tarafında da ne yapmamız gerektiğini çalıştık ve aynı zamanda da 6 Şubat depreminde de İstanbul bölgeye sağlık anlamında çok büyük bir destek verdi. Maraş ve Hatay'a sahaya 12. saatte gitmiştik. Sahra Hastanemiz ve tırımız 24. saatte orada kurulmuştu."

Bakan Memişoğlu, depremde ve sağlık sistemindeki insanların, otomatik olarak nasıl hareket etmesi gerektiğini önceden bilmesi gerektiğini vurgulayarak, deprem tatbikatlarına ilişkin şunları kaydetti:

"0-12 saat çok kritik bir saat. Herkes ne yapacak, nasıl hareket edecek bununla ilgili bir süreç analizi yaptık. 'Mevcut kapasitede biz 12 saat nasıl devam edebiliriz, İstanbul'a yardım gelmese de bunu nasıl yönetebilirizi hesapladık. 12-18 saatte ne yapacağımızı, 18-36 saatte neler olması gerektiğini, 36 saatte ne rutine gireceğini hesapladığımız bir çalışma yaptık. Bu çalışmada İstanbul'un içindeki sağlıkçılar da dahil nasıl hareket edeceğinin ezberlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 'Deprem oldu mu İstanbul'da bütün ambulanslarımız talimat beklemeden çıksın' dedik. 'Helikopterlerimiz var, otomatik olarak kalksın' dedik. Dün öyle kalktılar mesela. Benim 'kalksın' dememe gerek yok. Kalksın ben ona havada komuta gerektiği zaman vereyim. Biz aynı zamanda referans hastaneler kurduk. İstanbul'daki bütün hastaneleri ve bölgeleri Anadolu'daki bütün hastanelerle eşleştirdik. İstanbul'u 10 bölgeye böldük. İstanbul bütün Türkiye'yi destekleyebilir ama bütün Türkiye'nin organize şekilde İstanbul'u destekleyebilmesi için İstanbul'u 10 bölgeye böldük. Bu 10 bölgede hangi şehir ve hangi alana gideceğini bilecek. O şehirdeki sağlıkçısından aile hekiminden, eczacısından özel hastanesine kadar herkesi de birbiriyle eşleştirdik. 16 il, Tuzla ve Kadıköy bölgesinden cumartesi günü oradan gelecek hangi hastaneye gidecek, nasıl gidecek onları bilecek. 2025 ve 2026'da sık sık tatbikat yaparak insanlara nereye gideceklerini öğretmeye çalışıyoruz. Sağlık anlamındaki ulaşımımızı da karayolu ile değil daha çok havayolu ve denizyolu ile planlıyoruz."

Bakan Memişoğlu, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasındaki yaralıların durumuna ilişkin soruya, "En çok çarpma, atlama, alakalı omurga ve ayak yaralanmaları diyebileceğimiz ortopedik yaralanmalar oldu. Onlar da panik halinde hareketten, çarpmadan kaynaklı. Çok fazla atlayan yok ama kaçarken ayağını vuran yaklaşık 236 kişi. Şu anda 41 kişi kaldı, 38'i İstanbul'da 3 ise diğer şehirlerde olmak üzere onların da hepsinin ameliyatlarla ortopedik travmaya bağlı özellikle bacak kırıkları fazla." yanıtını verdi.

(Sürecek)