Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünyaya Örnek Olan Sağlık Hizmeti Sunuyoruz - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünyaya Örnek Olan Sağlık Hizmeti Sunuyoruz

04.07.2025 22:03
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1) SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: DÜNYAYA ÖRNEK OLAN SAĞLIK HİZMETİ SUNUYORUZSAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ordu'da Şehir Hastanesi ile tedavi anlamında dünyaya örnek olan sağlık hizmeti sunuyoruz.

1) SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: DÜNYAYA ÖRNEK OLAN SAĞLIK HİZMETİ SUNUYORUZ

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, " Ordu'da Şehir Hastanesi ile tedavi anlamında dünyaya örnek olan sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunu başaran bütün sağlıkçı arkadaşlarıma, sağlıkla ilgili çalışan 1.5 milyon insana, Sayın Cumhurbaşkanımız ve şimdiye kadar emeği geçen bütün Bakan ve sağlık yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorumö dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak için Ordu'ya geldi. İlk olarak Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatında şu ana kadar yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Memişoğlu, yaptığı incelemelerin ardından Ordu Valiliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, öBugün, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında sabah Giresun'umuzu şimdi de Ordu'muzu ziyaret ediyoruz. Karadeniz'in incileri bunlar. Burada sağlıkla ilgili sorunları, yapacaklarımızı istişare edeceğiz. Ordu'da sağlık hizmetlerinin daha iyi sunumunu nasıl gerçekleştiririz bunları tartışacağız. Sağlıkla ilgili özellikle çok farklı bir seviyeye ulaşacak. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği Ordu Şehir Hastanemizi ziyaret ettik. Ordu'muza 2026 yılından itibaren vizyonel olan bu Şehir Hastanesiyle hizmet vereceğiz. 1200 yataklı, gerçekten mükemmel bir hastane olacak. Ordululara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kadim şehir Ordu'da 12 yeni hastane yaptık ve 2 bin 261 yatak kapasitesine ulaştık. Ama bizim her zaman söylediğimiz bir ifade var. Biz Sağlık Bakanlığıyız. İnsanlığın öncelikli olarak hastalanmadan bedenlerine bakmasını, sağlıklı kalmasını amaç ediniyoruz. Sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklarımızdan, hareketsizlik ve beslenme bozuklukları dediğimiz kilo gibi sorunlarımızdan arınmamız gerekir. Bu konuda da toplumla beraber bu risklerimizi azaltacağız. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama herkesin de bize katkı vermesi gerektiğini düşüyoruz. Özellikle sigara konusunu yeniden ele almamız ve hep beraber bununla mücadele etmemiz gerekir. Bugün baktığınız zaman maalesef ülkemizde 3 kişiden bir tanesi tütün kullanıyor ve tütün bağımlısı. Bizim sigara bırakma polikliniklerimiz ücretsiz, bu konuda destek veriliyor, aynı zamanda da gerektiği zaman ilaçlarla bırakmaya yardımcı oluyoruz. Onun için bırakmayı hedef edinmiş her bir vatandaşımızı Aile Sağlığı Merkezimizde, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde aynı zamanda hastanelerimizde bekliyor ve onların bu konuda ki iradelerine destek vermek istiyoruzö diye konuştu.

'SAĞLIKLI TOPLUM OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Memişoğlu, "Biz aynı zamanda özellikle çocuklarımızın sağlıklı hayat sürmeleri için, 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' diyerek Milli Eğitim Bakanlığımızla eğitim müfredatına geçiriyoruz. Bugün de bu çocuklarımızı ziyaret edeceğiz. Onları sağlık elçisi ilan ediyoruz. Çünkü, çocuklar hem iyi beslenecekler hem dişlerini fırçalayacaklar, kahvaltılarını kuvvetli yapacaklar, hem de egzersiz yapacaklar ve sağlıklı kalacaklar diye düşünüyorum. Biz bu tür faaliyetlerle esasında toplumun sağlıklı kalmasını, sağlıklı bir toplum kalmasını hedefliyoruz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği koruyan, üreten ve geliştiren sağlık modeliyle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda sağlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle çalışıyoruzö dedi.

'SAĞLIK HİZMETİNDE EN İYİ ÜLKELERDEN BİRİYİZ'

Ordu'da şehir hastanesi ile tedavi anlamında dünyaya örnek olan sağlık hizmeti sunulduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Bunu başaran bütün sağlıkçı arkadaşlarıma, sağlıkla ilgili çalışan 1.5 milyon insana, bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanımız ve şimdiye kadar emeği geçen bütün Bakan ve sağlık yöneticisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye sağlık hizmetleri konusunda dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesi. Artık, sadece sağlık hizmeti değil, sağlığın bilimini, teknolojisini üreteceğiz. Aynı zamanda da sağlıklı toplum olarak yaşamayı hep beraber öğreneceğizö diye konuştu.

Programa AK Parti Ordu milletvekilleri Prof. Dr. Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Vali Vekili Ayhan Durmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Sağlık Müdürü Opr. Dursun Tüzün ve görevliler katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünyaya Örnek Olan Sağlık Hizmeti Sunuyoruz - Son Dakika

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