Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sakarya\'da konuştu Açıklaması

22.08.2025 12:31
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bizim için, bu millet için, bu devlet için Ukrayna'daki çocuk neyse, Rusya'daki çocuk neyse, Gazze'deki çocuk da o. Amerika'daki çocuk neyse, İngiltere'deki çocuk neyse, İtalya'daki çocuk neyse, Filistin'deki çocuk da o. Biz, hepsini çocuk olarak görüyoruz.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bizim için, bu millet için, bu devlet için Ukrayna'daki çocuk neyse, Rusya'daki çocuk neyse, Gazze'deki çocuk da o. Amerika'daki çocuk neyse, İngiltere'deki çocuk neyse, İtalya'daki çocuk neyse, Filistin'deki çocuk da o. Biz, hepsini çocuk olarak görüyoruz. O nedenle hiçbir çocuğun katledilmesini veya açlıktan öldürülmesini kabul etmiyoruz, kabul de etmeyeceğiz." dedi.

Programı kapsamında Sakarya'ya gelen Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Memişoğlu, Vali Rahmi Doğan ile görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" Programı kapsamında Türkiye'yi dolaştıklarını belirterek, Sakarya'da da sağlık hizmetini daha iyi verebilmek ve insanları sağlıklı kılabilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sakarya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda sağlıkta büyük değişim ve gelişim yaşadığını ifade eden Memişoğlu, 960 olan toplam yatak kapasitesini 2 bin 517'ye çıkardıklarını kaydetti.

Memişoğlu, inşaatının yüzde 70-80 seviyelerine geldiği Sakarya Şehir Hastanesi'nin 2026'da hizmete girmesiyle kentte daha iyi sağlık hizmetleri sunacaklarını dile getirerek, "İnsanlarımızın her türlü sağlıkla ilgili problemlerini çözmek için çabalarımıza devam ediyoruz. Bugün baktığınız zaman hem sağlık hizmetinde hem koruyucu sağlık hizmetinde hem fiziki yapısı hem insan gücüyle Türkiye, dünyanın örnek ülkelerinden biri. Bunun yanında sağlıklı toplum olmak için de hep beraber çaba harcıyoruz. Özellikle aile hekimliği, sağlıklı hayat merkezlerimizle insanlarımıza en yakın sağlık hizmetini sunduğumuz gibi, insanlarımıza nasıl sağlıklı yaşanacağı konusunda da bilgiler veriyoruz ve yönlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sigara alışkanlığından, tütün alışkanlığından vazgeçelim"

Toplumun kilo sorununun bulunduğuna işaret eden Memişoğlu, kilo boy ölçümü için vatandaşları sağlık merkezlerine beklediklerini söyledi.

Memişoğlu, bunun yanı sıra tütün bağımlılığı konusunda da mücadele başlattıklarını, sigara içen, tütün kullananlara ulaşıp bu zararlı alışkanlıklarını değiştirmelerini sağlamaya çalışacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Artık sadece kilo boy ölçmeyeceğiz. Sigara içenlere sigara içmemesi konusunda hem eğitim vereceğiz hem onları sigarayı bırakmaya teşvik edeceğiz. Lütfen sigarayı bırakmak istiyorsanız, bağımlılıkla ilgili mücadele edecekseniz 171'i arayın, 184'ü arayın, sizi yönlendirelim. Hep beraber bu sigara illetinden, maalesef toplumumuzun üçte birinin sorunu olan bu sigara alışkanlığından, tütün alışkanlığından vazgeçelim. Sadece tütün değil maalesef bugünkü sorunumuz. Bugün elektronik sigaralar, 'puff' dediğimiz, maalesef içinde hangi maddenin olduğunu doğru dürüst bilmediğimiz, özellikle gençlere yönelik bu tür alışkanlıklara başlamamamız veya başlattırmamamız lazım. Bu tür bağımlılıklar maalesef insanımıza, sağlığımıza zararlı. Sağlık Bakanlığı olarak toplumumuzla beraber bu mücadeleyi başarmak istiyoruz. Onun için herkesin desteğini istiyoruz."

"Sesimizi çıkartmaya devam edeceğiz"

Hekimler için ırk, din, milliyet, renk ayrımı olmadığını vurgulayan Memişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi biz millet olarak cana, insanlara nasıl iyilik yaparız, onları nasıl yaşatırız, onlara nasıl yardım ederize bakıyoruz. Bizim için, bu millet için, bu devlet için Ukrayna'daki çocuk neyse, Rusya'daki çocuk neyse, Gazze'deki çocuk da o. Amerika'daki çocuk neyse, İngiltere'deki çocuk neyse, İtalya'daki çocuk neyse, Filistin'deki çocuk da o. Biz, hepsini çocuk olarak görüyoruz. O nedenle hiçbir çocuğun katledilmesini veya açlıktan öldürülmesini kabul etmiyoruz, kabul de etmeyeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz, sesimizi çıkartmaya devam edeceğiz. İnşallah dünyada açlıktan veya maalesef öldürülerek çocukların rahmetli olmasını engelleyeceğiz. Hep beraber bununla mücadele edeceğiz."

Ziyarette AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş da yer aldı.

Bakan Memişoğlu, Sakarya'daki programı kapsamında AK Parti ve MHP il başkanlıklarına basına kapalı ziyaretler gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

