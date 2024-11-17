Sağlık Bakanı'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması ve Şiddete Sıfır Tolerans - Son Dakika
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Sağlık Bakanı'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması ve Şiddete Sıfır Tolerans

Sağlık Bakanı\'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması ve Şiddete Sıfır Tolerans

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki 'Yenidoğan çetesi' soruşturması hakkında bilgi vererek sağlıkta şiddete sıfır tolerans politikalarını vurguladı. Bakan, Türkiye'nin kaliteli sağlık hizmeti sunduğunu ve prematüre bebeklerin yaşatma oranlarının dünya standartlarının üstünde olduğunu belirtti.

17.11.2024 16:58  Güncelleme: 17:00
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasına ilişkin, "Her meslek grubunda maalesef insani duygulardan nasibini almamış insanlar çıkabiliyor. Bizlerin görevi bu çürük elmaları, bu yanlış insanları ayıklamaktır. Bu tür çetelerle mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Türk Neonatoloji Derneği, '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' nedeniyle Ankara'daki CerModern Sanat Galerisi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Ulaşılabilir, ücretsiz, üstelik de çok kaliteli ve bilgili sağlık çalışanları ve sağlık altyapısıyla dünyaya örnek olan sağlık hizmeti sunan bir ülkeyiz. 2023 senesinde 958 bin doğumdan 123 bini 37 haftanın altında. Yani toplam doğumun yüzde 13'ü prematüre. Bunların içinden 28 haftanın altında olan, yani çok küçük dediğimiz prematürelerde, bunları yaşatma oranlarının yüzde 95'in üstünde olduğunu ve bunları sağlık sistemindeki özverili, çok başarılı hemşirelerimiz, hekimimiz ve altyapımızla, annelerin desteğiyle, ailelerin desteğiyle yaşattığımızı düşünürseniz bu dünya standartlarının üstünde bir başarı oranı" diye konuştu.

'SAĞLIKTA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS'

Ardından sağlıkta şiddet olaylarına değinen Bakan Memişoğlu, "Sağlıkta şiddete anlam veremiyoruz ve üzülüyoruz. Onun için biz Sağlık Bakanlığı olarak hep şunu söylüyoruz; sağlıkta şiddete sıfır tolerans. Çünkü bizim sağlık çalışanlarımız, bizim hekimlerimiz, bizim hemşirelerimiz dünyanın en özverili ve en çalışkan insanları" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasına ilişkin de "Özellikle son zamanlarda malum üzüntü verici yenidoğanla ilgili olaylar oldu. Burada özellikle bir şey ifade etmeyi istiyorum. Her meslek grubunda maalesef insani duygulardan nasibini almamış insanlar çıkabiliyor. Sağlık çalışanları arasında da bu çok az da olsa çıkabiliyor. Bizlerin görevi bu çürük elmaları, bu yanlış insanları ayıklamaktır. Bu tür çetelerle, bu tür yanlış davranışlar içinde olan insanlarla mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu yolda bu kadar iyi sağlık hizmeti sunan, toplumu sağlıklı kılmak için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızı bu tür çürük elmalarla birleştirmeyi ve eşleştirmeyi kabul etmiyoruz. Bunlarla mücadeleye devam ediyoruz. Bunu unutmamanızı istiyorum" diye konuştu.

'TOPLUMUN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUM'

Toplumun sağlık çalışanına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Özellikle prematüre bebeklerin aileleri, bu insanların nasıl çalıştığını hepimizden daha iyi biliyor. O küçücük bebekleri yaşatmak için neler yaşadıklarını, nasıl özveriyle hareket ettiklerini hepimiz biliyoruz. Bu sadece sağlıkçıların değil, bütün toplumun bilmesi gereken bir husustur. O nedenle bizim hekimimizi, sağlık çalışanımızı, hemşiremizi el üstüne tutmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Dünya Prematüre Günü'nü kutlayarak konuşmasını tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması ve Şiddete Sıfır Tolerans - Son Dakika

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