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Sağlık

Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başladı

Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başladı

Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam için 81 ilde Sağlıklı Hayat Akademisi projesini başlattı.

20.04.2025 12:39
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SAĞLIK Bakanlığı, sağlıklı yaşam kültürünü geliştirmek amacıyla 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) projesini hayata geçirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 10 Nisan'da açılışını yaptığı, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden intörn doktor Yiğit Gençbay'ın adı verilen Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki akademinin ilk eğitimine 18 kişi katıldığını belirten Dr. Merve Tecirli, "Bu eğitimlerin amacı sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak, toplum sağlığı konusunda farkındalık geliştirmek, sağlıklı yaşam kültürünü geliştirmek ve kişilerin sağlıklı yaşamasını sağlamaktır" dedi.

Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam kültürünü geliştirmek amacıyla 81 ildeki SHM'lerde Sağlıklı Hayat Akademisi projesini hayata geçirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, 10 Nisan'da açılışını yaptığı, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden intörn doktor Yiğit Gençbay'ın adı verilen Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki akademinin ilk eğitimine 18 kişi katıldı. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programında yer alan 'Koruyan Sağlık' modeli kapsamında oluşturulan eğitim programında her yaştan bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak, sağlıklı yaş almayı desteklemek, toplum sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve yaşam tarzı değişikliklerini teşvik etmek hedeflendi. SAHA'nın ilk dersini Bakan Kemal Memişoğlu, Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nden çevrim içi bağlantı yaparak verdi. Bakan Memişoğlu'nun verdiği ilk dersi 81 ilde 543 kurum ve merkezde oluşturulan 567 sınıfta yaklaşık 7 bin kişi izledi.

'13 OTURUMLU TOPLUM SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ DÜZENLENİYOR'

Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu doktorlarından Dr. Merve Tecirli, 10 Nisan'da merkezlerinde Bakan Memişoğlu'nun verdiği ilk ders programıyla SAHA programının Türkiye genelinde başladığını söyleyerek, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sağlık okuryazarlığını güçlendirmek amacıyla ülkemizin dört bir yanındaki sağlıklı hayat merkezlerimizde toplum sağlığı eğitimleri düzenlenmektedir. Bu eğitimlerin amacı sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak, toplum sağlığı konusunda farkındalık geliştirmek, sağlıklı yaşam kültürünü geliştirmek ve kişilerin sağlıklı yaşanmasını sağlamaktır. SAHA programında en fazla 20 kişiden oluşan gruplara özel 13 oturumlu toplum sağlığı eğitimleri düzenlenmektedir. Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak amacıyla SAHA eğitim programında; koruyucu sağlık hizmetleri ve aile hekimliği, sağlıklı beslenme ve fazla kilo ile mücadele, fiziksel aktivite ve doğru egzersiz, kanser taramaları ve erken teşhis, akılcı ilaç uygulamaları, sağlıklı yaşam ve kronik hastalıklar, sağlıklı kadın ve sağlıklı nesil, ruh sağlığı ve mutlu bireyler. Eğitimlerimiz sağlıklı hayat merkezlerimizde görevli hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar tarafından verilmektedir" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIKLI HAYAT İÇİN SAHADAYIZ'

Projenin, vatandaşların aranarak davet edilmesi üzerine gerçekleştiğini aktaran Doktor Tecirli, "Sağlıklı Hayat İçin Sahadayız' sloganıyla, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde düzenlenecek bilgilendirme ve farkındalık programımıza gönderdiğimiz davetiyelerle tüm halkımızı davet ettik. Eğitimlerini tamamlayan kişilere eğitimlerin sonunda katılım belgesi vereceğiz. Eğitimler için ülkemizde bulunan tüm sağlıklı hayat merkezlerimize tüm halkımız başvurabilirler. Bizim eğitimlerimiz Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezimizde görevli 2 hekim, 1 diş hekimi, 2 hemşire, 3 eve, 1 diyetisyen, 1 fizyoterapist ve 1 psikolog tarafından veriliyor" diye konuştu.

'EĞİTİM VATANDAŞLAR AÇISINDAN ÇOK FAYDALI'

Eğitime katılanlar ise, birinci basamağın önemini ve SHM'lerde verilen hizmetlerin ücretsiz olduğunu bu eğitimlerle öğrendiklerini söyledi. Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'ne SAHA eğitimi almak için gelen Avukat Elif Ece Gündüz (30), "Beslenme danışmanlığı ve kanser tarama merkezleri sayesinde bilgi sahibi oldum, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nden. İlçemize gönderilen davetiye üzerine Sağlıklı Hayat Akademisi'nden haberdar oldum. Sağlık Bakanımız ile ilk derslerimizi gerçekleştirdik. Bu anlamda eğitim vatandaşlar açısından çok faydalı. Hem bizleri bilgilendirmekte ve bilgilendirmekle kalmayıp aynı zamanda halkı bilinçlendirme sorumluluğu da yüklemekte. Beslenme danışmanlığı üzerine, fizik tedavi, kanser hakkında bilgilendirmeler, obeziteyle mücadele gibi konularda eğitimler aldık. Herkese tavsiye ediyorum. Hastalanmadan birinci basamak hizmetlerinden faydalanabileceğimi bu eğitimlerle öğrendim. Gerek kanser tarama merkezleri gerek obezite ile mücadele anlamında ücretsiz bir şekilde danışmanlık alabileceğimi öğrendim" dedi.

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Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başladı - Son Dakika

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