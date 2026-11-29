Şanlıurfa'da organ bağışı, böbrek yetmezliğinde güncel tedavi yöntemleri ve organ bağışındaki son durum ele alındı. Türkiye'de 30 binden fazla hastanın organ nakli beklediğini belirten uzmanlar, kadavradan organ bağışı oranının yüzde 10 seviyelerinde kaldığına dikkat çekerek toplumsal farkındalık çağrısında bulundu.

Medicana International Ankara Hastanesi tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 'Organ Bağışı ve Güncel Böbrek Replasman Tedavileri' konulu sempozyuma yurt içi ve yurt dışından çok sayıda uzman doktor katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda organ bağışının önemi, böbrek nakli, hemodiyaliz, periton diyalizi ve ev hemodiyalizi gibi tedavi yöntemleri masaya yatırıldı.

Sempozyumun ilk oturumunda diyaliz tedavisinde bölgesel sorunlar ele alındı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Tuncay Şahutoğlu ve Doç. Dr. Mehmet Emin Demir yaptı. Dr. Gül Bayat, bölgedeki nefroloji pratiğinde yaşanan sorunlara ilişkin sunum gerçekleştirirken, Dr. Muhammed Emre Sevim ise hasta ve hemşirelerin karşılaştığı sorunları anlattı.

İkinci oturumda Türkiye'de organ bağışının güncel durumu değerlendirildi. Prof. Dr. Mehmet Emin Demir organ bağışındaki son durumu aktarırken, Prof. Dr. Necla Özşeker donör bağışında etik ve yasal sorunları ele aldı. Prof. Dr. Simge Bardak Demir 'Hangi hastaya hangi tedavi: PD First' başlıklı sunum yaparken, Prof. Dr. İlyas Öztürk hemodiyaliz membranları, Prof. Dr. Enver Yüksel ise ev hemodiyalizi konusunda bilgi verdi.

'KADAVRADAN ORGAN BAĞIŞI YETERSİZ'

Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Özkan Gündoğdu, kronik böbrek yetmezliğinin son evresinde böbrek nakli, hemodiyaliz ve periton diyalizi olmak üzere üç temel tedavi yönteminin uygulandığını söyledi. Toplantıda bu tedavilerin Türkiye'de daha ileri seviyeye taşınması için görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Gündoğdu, organ nakli bekleme listesindeki yoğunluğa ve kadavradan organ bağışının yetersizliğine dikkat çekti. Ev hemodiyalizinin hastalara sağladığı faydaların da değerlendirildiğini ifade eden Gündoğdu, toplantının verimli geçtiğini kaydetti.

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Demir ise Türkiye'de 30 binden fazla kişinin organ beklediğini belirterek, "Bu hastalarımız kendilerine uygun bir organ bulamadıkları takdirde hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Günümüzde devletimizin sağladığı imkanlarla organ bağışında bulunmak oldukça kolay. Gönüllü bağışçıların ilgili internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak organlarını bağışlamak istediklerini belirtmeleri yeterli. Bu işlem yaklaşık 2-3 dakika sürüyor. Kişilerin organ bağışı konusundaki iradelerini yakınlarına da bildirmeleri gerekiyor. Böylece organ bekleyen hastalara umut olabiliriz" dedi.

Oturum başkanı Prof. Dr. Siren Sezer de Türkiye'de kadavradan organ nakli oranlarının oldukça düşük olduğunu dile getirdi. Bu oranın yüzde 10 seviyelerinde kaldığını belirten Sezer, "Daha önce yüzde 25'lere kadar çıkmıştık ancak bugün Avrupa ve Amerika'nın oldukça gerisindeyiz. Maalesef kadavradan yapılan nakillerin azlığı nedeniyle canlı vericiden organ nakli yapmak durumunda kalıyoruz. Toplumun organ bağışı konusunda bilinçlendirilmesi ve yaşanan sorunların çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

Sezer, periton diyalizi ve ev hemodiyalizi gibi evde uygulanabilen tedavi yöntemlerinin Türkiye'deki kullanım oranlarının da Avrupa ve Amerika'nın gerisinde olduğunu ifade etti. Hastaların bu tedavi seçenekleri hakkında yeterince bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Sezer, nefroloji alanında farkındalığın artırılması, hastaları eğitecek ekiplerin yetiştirilmesi ve organ bağışını yaygınlaştıracak organizasyonların oluşturulması gerektiğini söyledi.

Sempozyumda uzmanlar, hem organ bağışının artırılması hem de böbrek hastalarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık çalışanları ve toplumun bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.