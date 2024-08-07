İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sağlık

İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti

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İspanya'dan İstanbul'a bir dizi estetik ameliyat için gelen 42 yaşındaki Perla Virginia Baez Garay, Şişli'de özel bir hastanede geçirdiği operasyondan birkaç saat sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi kadının ölümüne ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

07.08.2024 07:27  Güncelleme: 07:58
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Estetik ameliyat olmak için İspanya'dan İstanbul'a gelen 42 yaşındaki Perla Virginia Baez Garay, Şişli'deki özel bir hastanede geçirdiği cerrahi operasyondan birkaç saat sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaşanan olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

AMELİYATTAN BİRKAÇ SAAT SONRA FENALAŞTI

İspanya'nın Madrid kentinde yaşayan Perla Virginia Baez Garay (42), estetik ameliyat olmak için İstanbul'a geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi kadın 5 Ağustos Pazartesi günü bir estetik cerrah ile anlaşarak Şişli'deki özel bir hastanede çeşitli estetik operasyonlar geçirdi. Garay, müşahede için tutulduğu özel hastanede ameliyattan birkaç saat sonra fenalaştı. Solunum sıkıntısı yaşayan kadın yoğun bakım ünitesine alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İspanyol kadının ölümüne ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Perla Virginia Baez Garay'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından ise cenazesi, İspanya'ya gönderilmek üzere ailesi ve konsolosluk yetkililerine teslim edildi.

İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti
İspanya\'dan İstanbul\'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kemsl: kapatılsın bu mekanlar 48 1 Yanıtla
  • Bilal Akarsu: Peşinen okudum anladım okudum anladım diye en az 10 yer imzalattırılmıştır, ondan sonra da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır 43 0 Yanıtla
  • doğan: Estetik için ölüme koştuğunu mu, bizimkilerin ayrıca ihmali mi. diyecek birşey bulamadım. 34 2 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk: Estetigede kurul karar versin.pardon ama sektordu degilmi.sektor oralara gelmedi 13 0 Yanıtla
  • Ali Özkurt: Klasik bir cümle olarak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır (ne anlama geliyorsa). Bazen kısasa kısas gerekli 3 1 Yanıtla

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