Sivrisineklerin insan seçtiği ortaya çıktı! Belli kokulara ilgi duyuyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Sivrisineklerin insan seçtiği ortaya çıktı! Belli kokulara ilgi duyuyorlar

19.07.2022 14:20
Sivrisineklerin insan seçtiği ortaya çıktı! Belli kokulara ilgi duyuyorlar

Sivrisinekler ve yayılımında büyük rol oynadıkları hastalıklar, tarihte gerçekleşen tüm savaşların toplamından daha fazla insanın ölümüne neden oldu. Uzmanlar, tehlikesiz gibi görünen fakat risk oranı yüksek olan sivrisineklerin insan seçtiğini de belirledi. Araştırmaya göre sineklerin dikkatini, başta karbondioksit olmak üzere insanların yaydığı bazı kokular çekiyor.

Aslında, istatistiklere göre sivrisinek, insanlar için açık ara dünyadaki en ölümcül canlı. Sadece 2018 yılında yaklaşık 725 bin ölüme neden oldu.

Aynı yıl, en çok can kaybına yol açan ikinci faktör, 437 bin kişiyi öldüren insanın ta kendisiydi. Bunu yılanlar, köpekler, zehirli salyangozlar, timsahlar, su aygırları, filler, aslanlar, kurtlar ve köpekbalıklarının saldırıları izledi.

BİRÇOK VİRÜS VE HASTALIK TAŞIYORLAR

Bu endişe verici durum nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü 2017'de, ülkelerin sivrisinek kaynaklı vektörlerle bulaşan hastalıkların kontrolü için yönlendirilmesi amacıyla "Küresel Vektör Kontrol Yanıtı (GVCR) 2017–2030" kılavuzunu onayladı.

Bu, hastalıkları önlemek ve ortaya çıkabilecek salgınlara hemen müdahale etmek için kritik bir öneme sahip. Sivrisinekler, Batı Nil virüsü, Zika virüsü, dang humması, sarı humma, chikungunya, St. Louis ensefaliti, lenfatik filaryaz, La Crosse ensefaliti, Pogosta hastalığı, Oropouche ateşi, Tahyna virüsü, Rift Vadisi ateşi, Semliki Ormanı virüsü, Sindbis ateşi, Japon ensefaliti, Ross Nehri ateşi, Barmah Orman virüsü veya sıtma gibi çeşitli hastalıkları bulaştırabilir.

Tarihteki tüm savaşlardan daha çok kişiyi öldürdüler! Meğerse sivrisinekler insan seçiyormuş

2020'DE 627 BİN ÖLÜME NEDEN OLDU

Bu şekilde yalnızca 2020'de 627 bin ölüm oldu.Salamanca Üniversitesi'nde Mikrobiyoloji Profesörü olan Raúl Rivas González'in hazırladığı bu yazı, sivrisineklerin insanları neden ısırdığını açıklıyor.

KARBONDİOKSİT SİVRİSİNEKLERİ CEZBEDİYOR

Hem erkek hem de dişi sivrisinekler aslında diğer hayvanları ısırmadan da yaşayabilir. Ancak dişiler üreme döngüsünü tamamlamak için kana ihtiyaç duyar. Yaklaşık yüz yıl önce, karbondioksitin (CO²) sivrisinekleri cezbettiği ortaya çıktı. Ancak, karbondioksitin çekiciliği sivrisineklerin neden sistematik olarak bir kişiyi diğerine tercih ettiğini açıklamıyor.

Tarihteki tüm savaşlardan daha çok kişiyi öldürdüler! Meğerse sivrisinekler insan seçiyormuş

BAŞKA İŞARETLER DE VAR

Sivrisineklerin belirli insanlara daha fazla ilgi duymasını sağlayan başka fiziksel ve kimyasal işaretler var. Bunlar arasında ısı, su buharı, nem, görsel sebepler ve en önemlisi deriden yayılan kokular bulunuyor. Hangi aromaların sivrisinekleri daha çok çektiği henüz tam olarak anlaşılmamış olsa da, birçok çalışmada indol, nonanol, oktenol ve laktik asit gibi moleküller öne çıkıyor.

ABD'deki Uluslararası Florida Üniversitesi'nden Matthew DeGennaro liderliğindeki bir araştırma ekibi; IR8a olarak bilinen ve pek çok hastalığı taşıyan Aedes aegypti sivrisineklerinin laktik asidi tespit etmesini sağlayan benzersiz bir koku reseptörü olduğunu keşfetti. Bilim insanları, böcek antenlerinde bulunan IR8a reseptörünü mutasyona uğrattığında, sivrisineklerin laktik asit ve insanlar tarafından yayılan diğer asidik kokuları tespit edemediğini gördü.


YORUMLAR
500
Bolu'da 21 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Bolu'da 21 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı BOLU'DA 20 ÇOCUK ZEHİRLENDİ; 8'İ YOĞUN BAKIMDA BOLU'DA 20 ÇOCUK ZEHİRLENDİ; 8'İ YOĞUN BAKIMDA
Kaynak: BBC

Dünya Sağlık Örgütü, su, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sivrisineklerin insan seçtiği ortaya çıktı! Belli kokulara ilgi duyuyorlar - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
14:15 Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı
14:13 Uzmanlar uyardı! Ölüm sıcakları Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor
14:04 Bolu'da kesin teşhis konulamayan gizemli hastalık! Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yoğun bakıma alındı
13:56 Gençleşme operasyonları! Seda Sayan Türkiye'ye gelir gelmez soluğu estetisyende aldı
13:53 Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi
13:35 İran'ın başkenti Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı filminin müziğiyle karşılandı
13:17 11 yerinden bıçaklanan 53 yıllık taksici mesleği bırakma kararı aldı: Torunlarım var diye yalvardım
12:52 Hayrete düşüren gerçek! Beyin yiyen amip adamın kafatasını boşalttı
12:47 "Her yol bitti engelli kaldı" diyen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kendisini skandal sözlerle savundu: Projemiz ödül aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 14:34:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sivrisineklerin insan seçtiği ortaya çıktı! Belli kokulara ilgi duyuyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement