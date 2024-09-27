Solunum Koalisyonu\'ndan Farkındalık Etkinliği

Sağlık

ANKARA'da Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu, solunum hastalıkları ve akciğer kanserlerine neden olan etkenlere dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi.

?Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) öncülüğünde 23 derneğin oluşturduğu Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda solunum hastalıkları ve akciğer kanserlerine neden olan etkenlere dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. Koalisyon, vatandalar için ücretsiz farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte, 'Herkes için temiz hava' sloganıyla konunun önemine vurgu yapıldı.

'KAPALI ORTAMLARDA SİGARA İÇME YASAĞI İHLAL EDİLİYOR'

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Başkanı ve Başkent Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Akçay, Avrupa Solunum Derneği'nin Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu modelini diğer ülkelere önerdiğini belirterek, "Bunu uygulayan Avrupa ülkeleri içerisinde biz 16 ülkeden bir tanesiyiz ve 2 yıldır bunu yapıyoruz. Aynı zamanda koalisyon olarak saha araştırmaları yapıyoruz. Saha araştırmalarında akciğer hastalıklarının sıklığını bilirsek, buna müdahale etme şansımız da daha yüksek oluyor. 'Birlikte daha güçlüyüz' sloganıyla hareket ediyoruz. Çok iyi yetişmiş bilim insanları olmasına rağmen, çok iyi yasalarımız olmasına rağmen temiz hava soluma hakkımız iç ortamlarda özellikle son yıllarda elimizden alınıyor. Yani çok güçlü bir yasamız var; ama kapalı ortamlarda sigara içme yasağı ihlal ediliyor. KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) oldukça önemli sıklıkta Türkiye'de. Yaklaşık 5 milyon KOAH hastası olduğu tahmin ediliyor saha araştırmalarıyla. Astım yine çocukluk yaşından itibaren başlayan ve erişkin yaşta da devam eden bir hastalık. Çevresel alerjen maruziyetleriyle astım tetiklenebiliyor. Yine tütün dumanı da bunu tetikleyebiliyor. Ondan dolayı astımı da yüksek sıklıkla görebiliyoruz. 100 kişiden 5 ila 7'sinde astım sıklığı var Türkiye'de. Dünyada da sayılar bu şekilde" diye konuştu.

'AKCİĞER KANSERİ TÜRKİYE'DE 2'NCİ ÖLÜM NEDENİ'

Türk Toraks Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Köktürk ise "Buradaki etkinlik aslında Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu'nun altında yapılmış bir etkinlik. Dünya Akciğer Günü'nü anmak, bugünün önemini vurgulamak üzere bir araya geldik. Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu aslında 2 sene önce kurduğumuz, Avrupa Solunum Derneği'nin altındaki bir etkinlik, bir oluşum. Burada amaç aslında akciğer sağlığının önemini vurgulamak. Burada bir farkındalık yaratmak ve Türkiye'deki akciğer sağlığını iyileştirmek, buna katkıda bulunmak. Akciğer dışa açılan bir organ olduğu için havayla ilişkili neredeyse her şey akciğer sağlığını etkiliyor. Dolayısıyla tütün ve tütün ürünleri şimdilerde elektronik sigara, akciğerimize çektiğimiz her türlü duman, buhar, bunlar akciğer sağlığını etkiliyor. Dolayısıyla çok geniş spekturumda bir hastalık yelpazesi var akciğerin ve bunlar çok sık görülüyor maalesef. Dolayısıyla mesela biz 'KOAH' dediğimizde solunum sistemi hastalıklarının 1'nci sırasında yer alır ve bütün dünyada en sık öldüren hastalıklar içerisinde 3'üncü sırada yer alır. Türkiye'de de aynı sıklıktadır. Akciğer kanseri dediğimiz şey de çok ölümcül bir durumdur, akciğer hastalığıdır. ve bu da Türkiye'de 2'nci ölüm nedenidir" dedi.