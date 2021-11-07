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Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu - Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu

07.11.2021 17:46

Son dakika: Fahrettin Koca, 23-29 Ekim arasında koronavirüs vakası en çok artan illeri paylaştı. 100 binde olarak hesaplanan rakamlara göre vaka artışında ilk sırayı 534,04 ile Karabük, ikinci sırayı 468, 35 ile Ordu, üçüncü sırayı 489, 77 ile de Yalova aldı. Koca, ayrıca vaka yoğunluğu en yüksek 10 ili açıkladı. Buna göre Türkiye'de vaka yoğunluğu en yüksek il Yalova oldu. Bu ilimizi Osmaniye ve Balıkesir takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak gerçekleştirdiği "Haftalık 100 binde vaka artışı ve vaka yoğunluğu" tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de 23 - 29 Ekim tarihleri arasında 100 binde en yüksek vaka artışını gösteren ilimiz534,04 ile Karabük,468, 35 ile Ordu ve 489, 77 ile Yalova oldu.

VAKA ARTIŞININ EN DÜŞÜK GÖRÜLDÜĞÜ İL ŞIRNAK

Aşılama oranlarının yükselmesinin ardından doğu illerimizde de vaka artış hızı yavaşladı. Türkiye'de en düşük vaka artışının yaşandığı il 12, 83 ile Şırnak, 27, 32 ile Van ve 30, 64 ile Mardin oldu.

Son Dakika: En çok koronavirüs vakası görülen iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu

"GİDİP GELDİĞİNİZ İLDEKİ DURUM"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından tabloyla ilgili yaptığı paylaşımda, "23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: En çok koronavirüs vakası görülen iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu

VAKA YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK İL YALOVA

Bakan Koca, vaka yoğunluğu en yüksek illerimizin tablosunu paylaştı. Yoğunluk oranı en yüksek illerimiz şu şekilde sıralandı: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.

Son Dakika: En çok koronavirüs vakası görülen iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu

Vaka artış hızında üçünü sırada yer alan Yalova'nın vaka yoğunluk tablosunda da ilk sırayı paylaşması dikkat çekti. Yetkililer, vatandaşlara yönelik maske ve mesafe uyarılarını sık sık yineliyor.

Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu - Son Dakika


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