Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak gerçekleştirdiği "Haftalık 100 binde vaka artışı ve vaka yoğunluğu" tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de 23 - 29 Ekim tarihleri arasında 100 binde en yüksek vaka artışını gösteren ilimiz534,04 ile Karabük,468, 35 ile Ordu ve 489, 77 ile Yalova oldu.

VAKA ARTIŞININ EN DÜŞÜK GÖRÜLDÜĞÜ İL ŞIRNAK

Aşılama oranlarının yükselmesinin ardından doğu illerimizde de vaka artış hızı yavaşladı. Türkiye'de en düşük vaka artışının yaşandığı il 12, 83 ile Şırnak, 27, 32 ile Van ve 30, 64 ile Mardin oldu.

"GİDİP GELDİĞİNİZ İLDEKİ DURUM"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından tabloyla ilgili yaptığı paylaşımda, "23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

VAKA YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK İL YALOVA

Bakan Koca, vaka yoğunluğu en yüksek illerimizin tablosunu paylaştı. Yoğunluk oranı en yüksek illerimiz şu şekilde sıralandı: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.

Vaka artış hızında üçünü sırada yer alan Yalova'nın vaka yoğunluk tablosunda da ilk sırayı paylaşması dikkat çekti. Yetkililer, vatandaşlara yönelik maske ve mesafe uyarılarını sık sık yineliyor.