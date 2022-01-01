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Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi

01.01.2022 19:22
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 1 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 36 bin 731 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 163'ten 145'e düştü. İyileşen hasta sayısı 23 bin 325 olurken toplam 369 bin 27 PCR testi yapıldı. Kritik bir uyarıda bulunan Bakan Koca, "Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 145 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 23 bin 325 hasta taburcu olurken bugün 369 bin 27 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN MASKE UYARISI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Maske. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,17 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,71 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 83,17 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 131 milyon 930 bin 475'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 621 BİN 727 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 925 bin 363 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 621 bin 727 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 19 milyon 177 bin 484 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 36 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken 36 bin 731 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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