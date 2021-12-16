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Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi

16.12.2021 19:56

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü: Bugün 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi, 167 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 167 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 664 hasta taburcu olurken bugün 354 bin 3 test yapıldı.

BAKAN KOCA: 2020 MART'INA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "2020 martına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19'a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,28 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,20 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,28 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 122 milyon 393 bin 466'ya yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 73 BİN 891 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 610 bin 525 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 73 bin 891 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 13 milyon 26 bin 336 kişiye aşı yapıldı.

VEFATLAR 110 GÜN ÖNCEKİ SEVİYEDE

Koronavirüs tablosuna göre; bugünkü vefat sayısı tam 110 gün önceki seviyeye geriledi. Vefatlar son olarak 18 Ağustos'ta 168 olmuştu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken 19 bin 872 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Sağlık Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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