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Son Dakika! Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 21 bin 747 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 21 bin 747 yeni vaka tespit edildi

02.12.2021 20:42

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 2 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 21 bin 747 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 196'dan 192'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 22 bin 284 olurken, toplam 354 bin 385 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 747 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 192 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 22 bin 284 hasta taburcu olurken bugün 354 bin 385 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 21 bin 747 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA, AŞIYA VE TEDBİRLERE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 21 bin 747 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81,44 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,73 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,44 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 640 bin 853'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 550 BİN 332 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 314 bin 900 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 550 bin 332 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 278 bin 862 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybederken 22 bin 556 da yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika! Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 21 bin 747 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Sağlık Son Dakika! Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 21 bin 747 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 21 bin 747 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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