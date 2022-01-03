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Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 160 kişi vefat etti, 44 bin 869 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 160 kişi vefat etti, 44 bin 869 yeni vaka tespit edildi

03.01.2022 20:56

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 251 gün önceki seviyelere döndü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 44 bin 869 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 160 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 27 bin 492 hasta taburcu olurken bugün 368 bin 913 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 160 kişi vefat etti, 44 bin 869 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA, TEDBİRLERİ SIRALADI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 160 kişi vefat etti, 44 bin 869 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,26 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,77 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 83,26 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 132 milyon 897 bin 714'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 677 BİN 320 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 960 bin 334 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 677 bin 320 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 19 milyon 685 bin 700 kişiye aşı yapıldı.

SON OLARAK 251 GÜN ÖNCE BU SEVİYELERİ GÖRMÜŞTÜ

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları, son olarak 27 Nisan'da 43.301 olarak belirlenmişti. Böylece 251 gün sonra bu seviyelere tekrar çıkılmış oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 33 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 129 kişi hayatını kaybederken 33 bin 520 de yeni vaka tespit edilmişti.

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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 160 kişi vefat etti, 44 bin 869 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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