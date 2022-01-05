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Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi

05.01.2022 19:55

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre resmen fırladı: Bugün 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi, 143 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 143 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 29 bin 316 hasta taburcu olurken bugün 417 bin 787test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA'DA HASTANE UYARISI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,38 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,85 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 83,38 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 134 milyon 195 bin 65'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 756 BİN 893 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 9 bin 739 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 756 bin 893 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 20 milyon 348 bin 276 kişiye aşı yapıldı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK YENİ VAKA SAYISI

Vaka sayıları , son olarak 16 Nisan 2021 tarihinde 63 bin 82 olarak belirlenmişti. Bugünkü 66 bin 467 sayısı tüm zamanların en yüksek sayısı oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 54 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken 54 bin 724 da yeni vaka tespit edilmişti.

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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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