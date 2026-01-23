Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Haberin Videosunu İzleyin
Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...
23.01.2026 11:37  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...
Haber Videosu

Bel fıtığı hastasını akılalmaz bir yöntemle tedavi eden şarlatan yaptıklarıyla hayrete düşürdü. Şarlatan, eline aldığı çekiç ve kazığı kullanarak fıtığı olan kişiyi tedavi etmeye çalıştı. Kaydedilen görüntülerde zaman zaman canı yanan hastanın çığlıklar attığı duyulurken şarlatan, son olarak fıtıklı bölgeye şaplak attı.

Bel fıtığı hastasını tedavi ettiğini iddia eden bir şarlatanın uyguladığı akılalmaz yöntem infial yarattı. Ayaklarından tavana asılan bir hastaya çekiç ve kazıkla müdahale edilen görüntüler, "tedavi değil işkence" yorumlarına neden oldu.

AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER

Paylaşılan görüntülerde, bel fıtığı olduğu belirtilen bir kişinin ayaklarından bağlanarak tavana asıldığı, sözde tedavi uygulayan kişinin ise eline çekiç ve kazık alarak hastanın vücuduna müdahale ettiği görüldü. İşlem sırasında hastanın acı içinde bağırdığı anlar dikkat çekti.

Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

TEDAVİ İŞKENCEYE DÖNÜŞTÜ

Görüntülerde şarlatanın, hastanın canının yandığı anlarda müdahaleye devam ettiği, son olarak ise fıtıklı bölgeye şaplak attığı anlar yer aldı.

İnsan Hakları, Sağlık, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Salih bedir Salih bedir:
    Hacı kaborta ustası sanki?? 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Konut satışlarında çifte rekor Konut satışlarında çifte rekor

13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:30:31. #7.11#
SON DAKİKA: Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.