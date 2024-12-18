Tekirdağ\'da Hava Kirliliği Artıyor: Uzmanlar Uyarıyor

Sağlık

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kış aylarının gelmesiyle birlikte Trakya'da sanayinin yoğun olduğu bölgede fosil atıklar nedeniyle birlikte hava kirliliği yaşandığını söyledi.

Tekirdağ'da sanayinin yoğun olduğu Çerkezköy ve Muratlı ilçelerinde son bir haftaki ölçümlere göre hava kalitesi indeksi 55 sevilerinde bulunuyor. Normalde 50 olması gereken hava kalitesi indeksinin temizin bir üstü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tecer, özellikle çocuk ve hastaların, bu havadan olumsuz etkilenebileceğini kaydetti. Prof. Dr. Tecer, "Hava kirliliğine sebebiyet veren şeylerin başında sanayi üretimi ve fosil yakıtlar yakılması geliyor. Tabii bu bölgede yoğun bir sanayi faaliyeti ve aynı zamanda trafik yoğunluğu var. Trafiği de hava kirletici kaynak olarak saymak lazım. Çünkü burada ciddi anlamda nüfusun yoğunluğuna bağlı olarak bir trafik sirkülasyonu var. Onun dışında burada yaklaşık yüzlerce tekstil ve diğer sektörlerde kömüre dayalı bir yakıt tüketimi söz konusu. Kömür, kükürt, oksitlerden tutun da partikül maddelerin temel kaynaklarından bir tanesidir. Dolayısıyla kış aylarının gelmesiyle birlikte de olumsuz meteorolojik koşullar ortamda bulunan hava kirleticilerin dağılmasına, seyrelmesine engel oluyor, mani oluyor. Sıcaklıkların düşmesi daha fazla yakıt tüketiminin gerekmesi ihtiyacının oluşması aynı zamanda inversiyon gibi dediğimiz sıcaklık terslemelerinin de etkisiyle bölgede bulunan hava kirleticilerin dağılma şansı azalıyor. Dolayısıyla kış aylarında hava kirliliğine biraz daha özen göstermek ve biraz daha günlük yaşantımızda dikkate almamız gerekiyor" dedi.

'GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİ SİSTEMİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Prof. Dr. Tecer, özellikle son dönemlerde sanayicilerin, çevreye zarar vermemek için güneş ve rüzgar enerji santrali sistemine geçtiğini belirterek, "Bu durum sevindirici, biz de müşahede ediyoruz, gözlemliyoruz. Alternatif enerji kaynakları diyoruz bunlara. Özellikle fabrika üretimlerinde ihtiyaç duyulan enerjiyi güneş ve rüzgar enerji santrallerinden temin edilme yoluna girildi. Devletin de bu anlamda çok ciddi teşvikleri var. Bu konudaki atılacak adımlar evet gerçekten hava kirliğinin azaltacak tedbirler olacaktır. Ama daha çok kömüre dayalı üretim biçiminden doğal gaz ve alternatif enerjiye yönelmek çok daha ekonomik olacaktır. Bunlar yeterli gelmeyecektir neticede, atmosfere atılmadan önce bacada bu hava kirleticilerin azaltılması gerekiyor. Baktığımız zaman bir kontrol sistemi, bir filtre sistemi var ama bunların işletilmesi, bunların takip edilmesi ve kontrol edilmesi çok önemli. Bacaya filtre takmakla hava kirleticileri azaltmış olmuyoruz, etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

'BÜTÜN DÜNYADA HAVA KİRLİLİĞİ VAR'

Tüm dünyada hava kirliliğinin arttığını söyleyen Prof. Dr. Tecer, "Bütün dünyada hava kirliliği problemi var ama bunların kontrolü, bunların azaltılması da gayet tabi ki mümkün. Özellikle sanayi tesislerinden ve bacalarından çıkan hava kirleticilerin çeşitli kontrol teknolojileriyle azaltılması, giderilmesi insan ve çevreye olan sağlık etkilerinin minimize edilmesi mümkün. Tabii bunun için bir zihniyet dönüşümü gerekiyor. Yani bu bölgedeki sanayicinin ekonomiye verdiği katkıları yadsıyamayız. İstihdam üretiyor, ülke ekonomisine katkı veriyor, bunlardan dolayı minnettarız. Çünkü mal ve hizmet üretiyor ama bunları yaparken de daha çevreye saygılı, daha atmosferi, çevreyi koruyan, insan sağlığını önceleyen teknolojileri ve tedbirleri de almalılar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.