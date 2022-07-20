Koronavirüs vaka sayıları son günlerde iyiden iyiye artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre, haftalık vaka sayıları 100 binleri aştı. Son veri olan 4-10 Temmuz arasında 117.095 vaka görülürken, 31 kişi vefat etti. Toplam vaka sayısı 15.297.539 bin olurken, toplam vefat sayısı ise 99.088 kişi oldu.
Vaka artışlarına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışıyla birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısı artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. Riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz." dedi.
Vakaların artmasıyla ilk tedbir Eskişehir'den geldi. Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.
20 Temmuz tarihli kararda şu ifadeler kullanıldı:
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Son Dakika › Sağlık › Türkiye'de koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesinin ardından ilk tedbir Eskişehir'den geldi! İşte alınan kararlar... - Son Dakika