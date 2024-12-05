Türkiye\'de Yanık Tedavisi Kongresi Başladı

Sağlık

Yanık ve Travma Derneği Başkanı Prof. Dr. Emrah Şenel, Türkiye'de 74 birimle yanık tedavilerinde hizmet verdiklerini belirterek, "Bu hizmeti sadece kendi vatandaşlarımıza değil, Uzak Doğu, Orta Doğu, Balkanlar ve Afrika'dan gelen yüzlerce hastaya da sağlıyoruz." dedi.

Yanık ve Travma Derneğince Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenlenen "1. Ulusal Yanık Kongresi", "1. Avrasya Yanık Kongresi" ve "1. Ulusal Yanık Hemşireliği Kongresi", Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a 23 ülkeden 330 bilim insanı, kongrelerde bir araya geldi. Tedavi süreçlerinden güncel gelişmelere, tecrübe paylaşımına kadar birçok konunun ele alınacağı kongrelerde, yabancı 35 bilim insanı da sunum yapacak.

1. Ulusal Yanık Kongresi ve 1. Avrasya Yanık Kongresinin Başkanı da olan Şenel, açılışta yaptığı konuşmada, genel cerrahi, çocuk cerrahisi ve plastik cerrahi alanlarında çok sayıda cerrah yetiştiğini söyledi.

Kongrelerin Kovid-19 salgını sürecinde hazırlıklarına başladıklarını anlatan Şenel, "Türkiye'de, 29 yanık merkezi ve 45 yanık ünitesi olmak üzere 74 birimle yanık tedavilerinde hizmet veriyoruz. Bu hizmeti sadece kendi vatandaşlarımıza değil, Uzak Doğu, Orta Doğu, Balkanlar ve Afrika'dan gelen yüzlerce hastaya da sağlıyoruz. Türkiye olarak milyonca göçmen ve mültecinin yanık hasta yükünü ücretsiz karşılıyoruz." diye konuştu.

"Yanık" kitabı hazırladıklarına değinen Şenel, kongreye ABD, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Uzak Doğu, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri'nden bilim insanlarının konuşma yapacağını kaydetti.

"Çok sayıda yanık vakasına karşı hızlı ve etkili destek sağladık"

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Planlama Dairesi Başkanı Doç. Dr. Yusuf Yavuz ise yenilikçi tedaviler ve tecrübelerin paylaşılacağı kongrenin önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yanık tedavilerinde son yıllarda önemli gelişme kaydettiğini anlatan Yavuz, Bakanlık olarak hem fiziki altyapıyı hem de hizmet kalitesini dünya standartlarına ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yanık ünite ve merkezlerin sayısı, yatak kapasitesi ve teknolojik donanımın yeterli seviyeye ulaştığını dile getiren Yavuz, "Nitelik olarak da önemli başarı elde etmiş bulunuyoruz. Bu süreçte komşu ülkelerden gelen ihtiyaçlara duyarlılıkla yaklaştık. Suriye sınırında süregelen savaş nedeniyle ülkemize başvuran çok sayıda yanık vakasına karşı hızlı ve etkili destek sağladık." şeklinde konuştu.

1. Ulusal Yanık Hemşireliği Kongresi Başkanı Prof. Dr. Hatice Ayhan ise yanık tedavisinin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik boyutlarıyla oldukça karmaşık ve zor bir süreç olduğunu, hemşirelere de tedavinin her aşamasında görev düştüğünü belirtti.

Azerbaycan Talimler Şubesi Müdürü Tabip Doç. Dr. Emil İskenderov de bu tür kongrelerin Türk devletleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından da önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yanık tedavilerindeki başarısının Azerbaycan ve diğer Türk devletleri için önem arz ettiğine dikkati çeken İskenderov, "Bu tür etkinliklerle Türk devletlerinin bir araya gelmesi önemli." dedi.

Eski Avrupa Yanık Derneği Başkanı Naiem Moiemen ise yanık tedavisinde işbirliğinin önemini anlattı.

Kongreler, 8 Aralık'ta sona erecek.