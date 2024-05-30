Kuduz Vakaları Artıyor: Türkiye'nin 5 Yıllık Bilançosu - Son Dakika
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Sağlık

Kuduz Vakaları Artıyor: Türkiye'nin 5 Yıllık Bilançosu

Kuduz Vakaları Artıyor: Türkiye\'nin 5 Yıllık Bilançosu

Hükümetin artan kuduz vakalarıyla ilgili düzenlemeler yapması gerektiği vurgulanırken, son 5 yılda Türkiye genelinde 1.453 kuduz vakası raporlandı. Bu vakaların toplum sağlığı ve ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtiliyor.

30.05.2024 10:52
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Artan vakalardan sonra hükümet sorunun çözümü için düğmeye basarken, köpek saldırılarının yanında toplum sağlığını riske atan kuduz vakaları da dikkat çekiyor.

Halk sağlığı yanında dolaylı olarak ülke ekonomisine de etki edebilecek bu tehlikenin önlenmesi için de bir an önce düzenlemelerin hayata geçmesi gerekiyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin 5 yıllık kuduz bilançosu çıkarıldı.

Son 5 yıldaki vakalar

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 5 yılda ortaya çıkan tablo, konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

2019'da 59 ilde 494 kuduz vakası görülürken 2020'de 52 ilde 267 vaka pozitif olarak raporlandı. 2021'de 28 ilde 153, 2022'de 41 ilde 277, geçen yıl 35 ilde 282 vaka rapor edildi. Bu yıl yaklaşık 5 aylık dönemde 21 ilde 50 vakaya rastlandı.

Bazı yerlerde 6 ay karantina uygulandı

Sahipsiz hayvanlar ve kuduz vakaları, sadece olaya maruz kalanları değil, bölgede yaşayan insanları da olumsuz etkiledi. Aralarında Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Erzurum ve Bursa'nın da bulunduğu illerin belli bölgelerinde son 5 yılda karantina süreçleri uygulandı.

Son olarak şubat ayında Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin vatandaşlara saldırması üzerine 6 aylık karantinaya gidildi.

Yolbaşı Mahallesi'nde de vatandaşlara saldıran köpeklerin kuduz hastalığı taşıdığının belirlenmesi üzerine 24 Mayıs'ta 6 aylık karantina uygulaması başlatıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu Köyü, geçen yıl tespit edilen kuduz vakası nedeniyle 5 Nisan'a kadar karantinada kaldı.

Kaynak: AA

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