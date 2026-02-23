Türkiye'nin En Gergin Deprem Bölgesi Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin En Gergin Deprem Bölgesi Belirlendi

Türkiye\'nin En Gergin Deprem Bölgesi Belirlendi
23.02.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Kutoğlu, Van-Kars hattında 250 km'lik alandaki sismik hareketin tehlikeli olduğunu açıkladı.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, radar uydu verileriyle geliştirdikleri Türkiye gerilim haritasına göre; Van'ın kuzeyinde yer alan Kars'ın Kağızman ilçesinden İran'ın Salmas kentine kadar uzanan 250 kilometrelik alandaki sismik hareketin ülkedeki en gergin alan olduğunu söyledi.

BEUN Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, İngiltere'deki Leeds Üniversitesi ile birlikte radar uydu görüntüleri ile oluşturulan yer kabuğu haritasından faydalanarak Türkiye'nin depreme yönelik yer kabuğu gerilim haritasını oluşturdu. Haritaya göre doğu bölgesinde, Van hattında bulunan Kars Kağızman'dan İran'ın Salmas kentine kadar uzanan ve aynı gerginlik düzeyine sahip bir sismik hareket belirlendi. Bu gerginlik hattının Türkiye'nin en gergin yeri olduğunu belirten Kutoğlu, "Nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu batı bölgelerimizde yaşadığı için genelde araştırmacılar ve çalışmalar batı bölgelerinde yoğunlaştığından hep batı bölgeleri gündeme geliyor ama bizim Leeds Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz radar uyduları tabanlı çalışmalarda tüm Türkiye'de tamamını izleme şansına sahibiz. Burada yaptığımız yer kabuğu hareketleri haritalarından ürettiğimiz gerginlik haritalarında gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de her yıl en yüksek gerginlik üreten bölgelerimiz başında Van'ın hemen doğusunda kalan ve Çaldıran fayını da içine alan yaklaşık 250 kilometre genişliğinde bir alan Türkiye'de en fazla gerginliğe maruz kalan alan" dedi.

'UZUNLUĞU 250 KİLOMETRE'

Gerginliğin olduğu doğuda 1647, 1881, 1976 ve 2011 yıllarında büyük depremlerin meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Kutoğlu, "En büyük deprem 7.3 büyüklüğünde meydana gelmiş. Bu demektir ki bu bölge yine buna benzer büyüklükte bir deprem meydana gelebilir. Gerginlik saptadığımız bölgelere baktığımız takdirde çok daha geniş alanı kapsadığını görüyoruz. Bu bölgenin kuzeyden güneye uzunluğu 250 kilometre kadar. Haritaya baktığınızda homojen bir renk değişimi var, bu şu anlama geliyor. Bölgedeki mekanizma ortak çalışıyor. Dolayısıyla hiç istemeyiz ancak, günün birinde ne zaman olabilir bunu bilmiyoruz ama bu 250 kilometrenin aynı anda çalışması söz konusu olabilir. O zaman da ortaya çok büyük bir enerji çıkışı, deprem gelebilir. Bu bağlamda bu bölgemize de dikkat edilmesinde ve gerekli önlemlerin, tedbirlerin burada da alınmasında fayda var" diye konuştu.

'7 ÜZERİNDE DEPREM ÜRETECEK POTANSİYELİ VAR'

Van'da 2011'de meydana gelen depremde bölgedeki enerjinin tamamen boşalmadığını söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, "O deprem bölgesi çok küçük bir alanı kapsıyor. Oysa bizim yeni saptamış olduğumuz bölge gerginlik bölgesi çok daha geniş bir alana hitap ediyor. O yüzden bu bölgemizde zarar azaltma çalışmalarına ağırlık verilmesinde fayda var. 250 kilometrelik bölgenin tamamen kırılması durumunda mevcut haritalara baktığımızda bölgede 7 üzerinde deprem üretebilecek potansiyel var. İstemeyiz ama birlikte çalıştırdığı takdirde oldukça büyük depremler ortaya çıkabilir. 250 kilometrelik gerginlik bölgesinin kuzey ucu Kars'ın Kağızman ilçesinden başlayıp güneyde İran'ın Salmas kentine kadar uzanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Türkiye, Deprem, Sağlık, Çevre, Kars, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türkiye'nin En Gergin Deprem Bölgesi Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Roma, Cremonese’yi ikinci yarıda dağıttı Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Sahalarda eşi benzeri görülmemiş olay Top çarpan hayvanı kalp masajıyla hayata döndürdü Sahalarda eşi benzeri görülmemiş olay! Top çarpan hayvanı kalp masajıyla hayata döndürdü

17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:32:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Türkiye'nin En Gergin Deprem Bölgesi Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.