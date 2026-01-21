Peki, başarılı bir saç ekiminin arkasında hangi kriterler yatıyor ve bu alanda öne çıkan doktorlar hangi özellikleriyle fark yaratıyor? Bu listede; hem uluslararası başarıları hem de bilinirlikleri ile öne çıkan Türkiye'nin en iyi saç ekimi doktorlarını listeledik…

Dr. Koray Erdoğan – ASMED Clinic

Dr. Koray Erdoğan, hem başarılı ve son derece doğal sonuçları, hem saç restorasyonu alanında geliştirdiği Coverage Value, Graft Calculator, KE-Photo, KE-Rest, K.E.E.P ve KE-Bot gibi bilimsel ve teknolojik çözümleriyle öne çıkıyor.

Dr. Koray Erdoğan kliniğinde cerrahi el becerisini doruğa taşıyan ve dünyada pek az merkezin uygulayabildiği Manuel FUE tekniği ile operasyonun en doğru ve şeffaf şekilde planlamasını ve uygulamasını sağlayan ileri teknolojiyi birleştiriyor. Son inovasyonu, ABD Patent Ofisi'nden tescil alan ve ASMED bünyesinde kullanılan yapay zeka destekli saç analiz robotu Ke-Bot, üç boyutlu tarama teknolojisi ile bütün kafayı tarayıp deep learning yani derin öğrenme yöntemiyle hem operasyon öncesinde köklerin çıkarılacağı bölgede saçların kalınlıklarını ve sayısını optik sistemle ölçüyor hem de operasyon sonrasında ekilen bölgeye kaç kök ekildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Sonuçta da donör bölgenin zarar görmemesini garantileyerek operasyon planlamasının kusursuz şekilde yapılmasını sağlıyor, böylece ileride yapılacak saç ekimleri için yeterli donör kalmasını mümkün kılıyor ve saç ekimine şeffaflık getiriyor.

Dr Erdoğan'ın bir diğer öne çıkan özelliği de son derece doğal saç çizgileri oluşturması. Böylece çok doğal görünümlü sonuçlara ulaşıyor.

Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere geniş bir hasta kitlesine sahip olan Dr. Erdoğan, merkezi Brüksel'de bulunan ve dünyanın en önemli saç cerrahlarının üyesi olduğu World FUE Institute'un (WFI) eski başkanı olarak yönetim kurulunda yer alıyor. WFI'ın yanısıra Avrupa ve ABD'de çeşitli kurumlara üyeliği de devam ediyor. Uluslararası alanda haberleri yapılan Dr. Koray Erdoğan CNN International, National Geographic, RTL, ITV, M6 Channel gibi televizyonlarda yayımlanan programlara konuk olan bir doktor. Türkiye'nin en iyi saç ekimi doktorları denince ilk akla gelen isim olan Dr. Erdoğan, yalnızca bir cerrah değil; aynı zamanda kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi hedefleyen güvenilir uzman kimliğiyle öne çıkıyor.

Kliniğinde hasta güvenliğine de büyük özen gösteren Dr. Erdoğan operasyon sürecini anestezi doktorunun yönetiminde gerçekleştiriyor. Kurduğu sistem sayesinde operasyon boyunca hastaların hayati bulgularıWi-Fi sistemle sürekli takip edliyor, ameliyathanelerde HEPA filtrelerle hava sürekli temizlenip yenileniyor.

AHD Clinic – Dr. Hakan Doğanay

AHD Clinic – Dr. Hakan Doğanay, saç ekimi alanında özellikle doğal saç çizgisi tasarımı ve greft yerleşimindeki estetik denge yaklaşımıyla öne çıkan merkezler arasında yer alıyor. Dr. Doğanay, saç ekimini yalnızca teknik bir işlem olarak değil; yüz oranları, yaş faktörü ve donör alanın uzun vadeli korunması gibi parametreleri birlikte değerlendiren bütüncül bir cerrahi süreç olarak ele alıyor. Kliniğinde uygulanan FUE teknikleri, kişiye özel planlama anlayışıyla birleştirilirken, operasyon sürecinin her aşamasında tıbbi standartlara ve hasta güvenliğine öncelik veriliyor. AHD Clinic, yurt dışından gelen hastalar tarafından tercih edilen ve Türkiye'nin saç restorasyonu alanındaki uluslararası bilinirliğine katkı sunan merkezlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Dr. Hakan Clinic – Dr. Hakan Bozkurtoğlu

Dr. Hakan Bozkurtoğlu, saç ekimi ve saç restorasyonu alanında doğal yoğunluk hedefi ve donör alanın korunmasına odaklanan cerrahi yaklaşımıyla öne çıkıyor. Dr. Bozkurtoğlu, saç ekimini standart bir uygulama olarak değil; saçlı derinin anatomik yapısı, saç çıkış açıları ve greftlerin uzun vadeli sürdürülebilirliği dikkate alınarak planlanan kişiye özel bir tıbbi süreç olarak ele alıyor.

Kliniğinde FUE teknikleri titiz greft dağılımı ve estetik saç çizgisi tasarımıyla birleştirilirken, operasyon sürecinin her aşamasında hasta güvenliği ve tıbbi etik öncelikli tutuluyor. Yurt içi ve yurt dışından hasta kabul eden Dr. Hakan Bozkurtoğlu, saç ekiminde doğallık ve kalıcılığı merkeze alan yaklaşımıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Dr. Özlem Biçer

Dr. Özlem Biçer, saç ekimi alanında özellikle medikal yaklaşımı ve kişiye özel planlama anlayışıyla öne çıkan hekimler arasında yer alıyor. Dr. Biçer, saç restorasyonunu yalnızca cerrahi bir işlem olarak değil; saçlı derinin biyolojisi, saç dökülmesinin tipi ve ilerleme hızı dikkate alınarak yönetilmesi gereken bütüncül bir tedavi süreci olarak ele alıyor. Kliniğinde uygulanan modern saç ekim teknikleri, doğal saç çizgisi tasarımı ve donör alanın uzun vadeli korunmasına odaklanan bir yaklaşımla birleştirilirken, hasta güvenliği ve tıbbi etik süreç boyunca öncelikli tutuluyor. Dr. Özlem Biçer, özellikle doğal sonuç arayan ve medikal hassasiyet beklentisi yüksek hastalar tarafından tercih edilen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Dr. Bekir Bek

Dr. Bekir Bek, saç ekimi ve saç restorasyonu alanında özellikle greft dağılımı, donör alan yönetimi ve doğal saç çıkış açılarına odaklanan cerrahi yaklaşımıyla öne çıkan isimler arasında bulunuyor. Dr. Bek, saç ekimini standart bir prosedür olarak değil; saç dökülmesinin tipi, donör kapasitesi ve hastanın uzun vadeli beklentileri doğrultusunda planlanan kişiye özel bir tıbbi süreç olarak ele alıyor. Kliniğinde uygulanan modern FUE temelli teknikler, estetik saç çizgisi tasarımı ve dokuya saygılı uygulamalarla birleştirilirken, operasyon sürecinin her aşamasında hasta güvenliği ve tıbbi etik öncelikli tutuluyor. Dr. Bek, doğal ve kalıcı sonuç hedefiyle saç ekimi alanında tercih edilen hekimler arasında yer alıyor.

Ekilen saç kaç yıl dayanır?

Saç ekiminde kullanılan greftler genellikle ense bölgesinden alındığı için, genetik olarak dökülmeye dirençli yapıya sahiptir ve başarılı bir operasyon sonrası uzun süre kalır. Ancak bu saçlar da ömür boyu kalmaz. 10 ilâ 15 yıl içinde ikinci bir saç ekimine ihtiyaç duyulur.

Türkiye'nin en iyi saç ekimi merkezi hangisi?

Türkiye'de "tek bir en iyi saç ekimi merkezi" nin ismini vermek zor olsa da, sektörel analizler, hasta tercihleri ve uluslararası değerlendirmeler çoğu kez listemizde yer alan merkezlerin hem kalite hem de hasta memnuniyeti açısından öne çıktığını gösteriyor. Dr. Koray Erdoğan'ın kurucusu olduğu ASMED Clinic, en iyi saç ekimi merkezi olarak hem ulusal hem de uluslararası alanda öneriliyor.