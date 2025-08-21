Tuz Gölü'nde 'Soğuk Su Gayzeri' Keşfi - Son Dakika
Tuz Gölü'nde 'Soğuk Su Gayzeri' Keşfi

Tuz Gölü'nde 'Soğuk Su Gayzeri' Keşfi
21.08.2025 11:29
Aksaray'da yer altından fışkıran su, Türkiye'de tek olan soğuk su gayzeri olarak tanımlandı.

AKSARAY'ın Tuz Gölü havzasındaki tarlada 1 yıldır yer altından fışkıran su, bir süre sonra akış kesilip, kayboluyor. Durumun karbondioksit çıkışından kaynaklandığını belirten Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, "Karbondioksit gazının şiddeti artınca fıskiye gibi birden yukarı doğru suyu püskürtüyor. Buna 'soğuk su gayzeri' diyebiliriz. Gayzer de Türkiye'de hiç yok. Buradaki bu oluşum Türkiye'de tek" dedi.

Tuz Gölü havzasındaki Yeşilova beldesindeki tarlada yer altından çıkan su, yaklaşık 15 metre çapındaki alana yayılıyor. Bir süre sonra kesilen su akışı, geri çekilip kayboluyor. Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, 1 yıldır devam eden bu sürecin karbondioksit çıkışından kaynaklandığını belirtti. Bölgede, Türkiye'nin en geç volkaniklerinden olan Hasan Dağı'nın bulunduğunu belirten Özdemir, "Buradaki oluşum 1 yıldır devam ediyor. Buraya soğuk su gayzeri dikebiliriz. Aslında gayzerler sıcak suyla olur. Magmanın etkisiyle buhar ve sıcak suyun etkisiyle yukarı çıkar. Burada ise karbondioksitten dolayı yeryüzüne bir su fışkırması var. Hasan Dağı'nın etkisiyle karbondioksit gazları, yer altı suyuna karışıyor. İlk önce küçük küçük kabarcıklar şeklinde yer altı suyu içerisinde bulunuyor. Daha sonra ise karbondioksit gazının şiddeti artınca fıskiye gibi yukarı doğru suyu birden püskürtüyor. Soda şişesini açtığınızda nasıl fışkırıyorsa burada böyle bir oluşum var. Buna soğuk su gayzeri diyebiliriz. Gayzer de Türkiye'de hiç yok. Buradaki bu oluşum Türkiye'de tek. Burayı herkesin gelip görmesi gerekiyor. Doğal bir oluşum. Bence burası jeolojik bir miras. Bence yer altı suları tamamen bitene kadar buradaki oluşum devam edecek" dedi.

'TARLALAR ÇORAKLAŞMAYA BAŞLAYACAK'

Bölgedeki çoğu su kuyusundan karbondioksit gazı çıktığını, bunun da tarlaları çoraklaştırmaya başladığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bunun yanında sıcak sularımız da mevcut. Çünkü Türkiye'nin en geç volkanik dağı Hasan Dağı volkanizmasının olduğu yerlerde bu tür gayzerler olur. Burası Tuz Gölü'ne de çok yakın bir yer. Tuz Gölü etrafında su kuyularının da yer altı suları azaldığı için ters yöne doğru bir akış var. Bazı 300 metrelik kuyularda tuzlu suyla karşılaşıyoruz. Bu gayzerde de tuzlu su çıkışı var. Etrafında bunun izlerini görüyoruz. Bu nedenle de daha önce ayçiçeği ekilen bazı tarlalara, artık güneş enerjisi santralleri kurmuşlar. Örneğin bu gayzerin yakınındaki ayçiçeği tarlasındaki kuyudan da tuzlu su çıkmaya başlamış. Sulanmasına rağmen iyi bir verim alınmamış. Tuzlu su çıktığı için bölgede tarlalar da çoraklaşmada başlayacak. Artık bu şekilde verim bile alınmaz. Biz sularımız tükettikten sonra kuyuyu 1000 metreden açsanız dahi yeterli ve güzel suyu alamazsınız. Çok ciddi anlamda kuraklıkla karşı karşıyayız. Sularımıza sahip çıkmamız lazım. Mevcut sularımızı 4-5 yıl sonra bulamayacağız."

Kaynak: DHA

