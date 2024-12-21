TVHB Başkanı Eroğlu'ndan Veteriner Hekimlere Destek Çağrısı - Son Dakika
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Sağlık

TVHB Başkanı Eroğlu'ndan Veteriner Hekimlere Destek Çağrısı

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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, barınaklarda hizmet veren veteriner hekimlere gerekli destek ve kaynakların sağlanması gerektiğini belirtti. Eroğlu, veteriner hekimliğin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

21.12.2024 13:58  Güncelleme: 14:09
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TVHB Başkanı Eroğlu: "Barınaklarda hizmet veren veterinerlere destek sağlanmalı"

ANKARA - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, "Tüm yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların, barınaklarda hizmet veren veteriner hekimlere ve diğer çalışanlara yönelik gerekli destek ve kaynakları sağlamaları, aynı zamanda barınak yönetimi süreçlerini uluslararası standartlara uygun hale getirmesi şarttır" dedi.

TVHB'nin 21-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek "51. Dönem Oda Başkanları 1. İstişare Toplantısı" Ankara'da bir otelde başladı. Toplantıda hayvancılık politikaları ve veteriner hekimlik mesleğinin ilgilendiren güncel sorunlar ile çözüm önerileri masaya yatırılacak.

"Veteriner hekimlik ülkemizde hak ettiği yere taşınmalı"

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Toplum sağlığı açısından, stratejik konumu ve vazgeçilmezliği ile veteriner hekimlik ülkemizde de hak ettiği yere taşınmalı, sağlık hizmetleri sınıfında bulunan veteriner hekimlerin de mesleki haklar açısından beşeri sağlık meslek grubu ile birlikte değerlendirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"Yapısal düzenlemeler ötelenmeye devam ederse toplum sağlığı zarar görür"

Veteriner hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi için gerekli mücadeleyi göstereceklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kamuda çalışan arkadaşlarımız için fiili hizmet zammı, sağlıkta şiddet, çalışan ve emekli veteriner hekimlerin maaş ve özlük haklarındaki kayıplar, uzmanlık eğitiminin başlatılamaması, bakanlıklarda belediyelerde daha fazla veteriner hekim istihdamının yapılmaması, Tarım ve Orman Bakanlığındaki yanlış yapılanma yani Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmaması, insan, hayvan ve çevre sağlığı için Tek Sağlık uygulamaları için işlevsel yapıların tanımlanmaması, E-reçete, İTS, ATS ve suni tohumlama gibi serbest hekimlik uygulamalarındaki mağduriyetleri ortadan kaldıracak yasal ve yapısal düzenlemeler ötelenmeye devam ederse ülke hayvancılığı, toplum sağlığı zarar görmeye devam edecektir."

"Yitirdiğimiz fiili hizmet zammı sorunlarını hiçbir zaman unutmayacağız"

Eroğlu, "Kamuda halen çalışan ve emekli olan meslektaşlarımızın günden güne kaybolan özlük haklarının, maaş kayıplarının ve daha önceki yıllarda yitirdiğimiz fiili hizmet zammı sorunlarını hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.

"Belediye barınaklarında yaşanan sorunların temelinde personel eksikliği gibi yapısal problemler yatmaktadır"

Barınaklarda yaşanan son zamanlardaki olaylara dikkat çeken Eroğlu, "Belediye barınaklarında yaşanan sorunların temelinde, mevzuata uygun olmayan yönetim anlayışları, yetersiz kaynak tahsisi ve personel eksikliği gibi yapısal problemler yatmaktadır. Ancak, bu eksikliklerin doğurduğu olumsuzlukların, fedakarca görev yapan veteriner hekimlerimize mal edilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Veteriner hekimler ve zoonotik hastalıkların önlenmesinde hayati bir role sahip olan sağlık profesyonelleridir"

Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Veteriner hekimler, hayvan sağlığı ve refahı için gece gündüz demeden çalışan, toplum sağlığının korunmasında ve zoonotik hastalıkların önlenmesinde hayati bir role sahip olan sağlık profesyonelleridir. Hekimlerimizin mesleki bilgi ve sorumluluklarını görmezden gelerek onları töhmet altında bırakmaya yönelik açıklama ve eylemler, yalnızca adalet duygusunu zedelemekle kalmaz, aynı zamanda hayvan refahı ve toplum sağlığı adına yürütülen çalışmalara da zarar verir."

"Barınaklarda hizmet veren veterinerlere destek sağlanmalı"

Eroğlu, tüm yerel yönetimleri işaret ederek, "Bu noktada, tüm yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların, barınaklarda hizmet veren veteriner hekimlere ve diğer çalışanlara yönelik gerekli destek ve kaynakları sağlamaları, aynı zamanda barınak yönetimi süreçlerini uluslararası standartlara uygun hale getirmesi şarttır" şeklinde konuştu.

Eroğlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin hayvan refahını ve veteriner hekimlerin onuru ile itibarını korumak için her türlü adımı attığını da ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

TVHB Başkanı Eroğlu\'ndan Veteriner Hekimlere Destek Çağrısı
Kaynak: İHA

Ali Eroğlu, Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık TVHB Başkanı Eroğlu'ndan Veteriner Hekimlere Destek Çağrısı - Son Dakika

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