Uygulamayı Bakan Koca, "Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk" sözleri ile duyurdu - Son Dakika
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Uygulamayı Bakan Koca, "Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk" sözleri ile duyurdu

08.06.2022 00:55

Bursa Şehir Hastanesi'nde kalbinde delik olan hasta, karaciğerinden açılan tünelle kalbe ulaşılıp deliğin kapatılması sonrası sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı Koca, yapılan ameliyatı "Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk" sözleriyle açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastanın Türkiye'de ilk kez karaciğerde açılan tünelle kalbe ulaşılarak tedavi edildiğini bildirdi.

"DÜNYADA SAYILI, TÜRKİYE'DE İLK"

Koca, sosyal medya hesabından, "Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk. Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatta, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi." açıklamasıyla birlikte video paylaştı.

Bir hasta, Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle ameliyat oldu

"KLASİK TEDAVİSİ KASIK DAMARLARINDAN YAPILIR"

Videoda Bursa Şehir Hastanesinde görevli hekimler tarafından hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. 35 yaşındaki hastanın hastaneye nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu belirtilen videoda hekimler şunları kaydetti: "Klinikte yapılan tetkiklerde hastanın kalbinde delik olduğunu tespit ettik. Delik, iki kalp kulakçığı arasında var olan bir delik. Bunun klasik olarak tedavisi dünyanın her yerinde, bizim kliniğimizde de kasık damarından girilerek şemsiye yöntemiyle bu deliğin kapatılması şeklinde uygulanıyor. Bu şekliyle kapattık.

Bir hasta, Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle ameliyat oldu

"KARACİĞERDEN KALBE GEÇİCİ TÜNEL"

Radyolojik olarak tetkik ettiğimizde, vücudun ana toplar damarında anormallik olduğunu tespit ettik. Kalbindeki deliği kardiyoloji ekibi klasik yöntemle bu yüzden kapatamadı. Kendi aramızda tartıştığımızda da karaciğeri delerek yapabileceğimizi belirttik. Karaciğerden kalbe geçici bir tünel oluşturduk. Bu tünel vasıtasıyla kalpteki delik, kardiyoloji ekibiyle kapatıldı. Daha sonra o tüneli de kanama olmaması açısından elimizdeki özel malzemelerle kapattık ve işlemi komplikasyonsuz, sorunsuz bir şekilde tamamladık."

Bir hasta, Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle ameliyat oldu
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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Türkiye, Bursa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uygulamayı Bakan Koca, 'Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk' sözleri ile duyurdu - Son Dakika

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