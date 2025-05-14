Uyuşturucu Yüzünden Kalp Ameliyatı Geçirdi - Son Dakika
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Sağlık

Uyuşturucu Yüzünden Kalp Ameliyatı Geçirdi

Uyuşturucu Yüzünden Kalp Ameliyatı Geçirdi

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu kullanan Hakan O.'nun kalp kapağı çürüyerek metalik kapakla değiştirildi.

14.05.2025 11:19
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KAHRAMANMARAŞ'ta 15 yıldır uyuşturucu kullanan Hakan O.'nun (31) kalp kapağı çürüdü. Çürüyen kapağı metal bir kapakla değiştirilen Hakan O., "Beni ölür diye tahmin ettiler çok şükür dirençli olduğum için o mücadeleyi verdim çok şükür şimdi iyiyim" dedi.

Şiddetli nefes darlığı yaşayıp baygınlık geçiren Hakan O., hastaneye götürüldü. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde yapılan tetkiklerinde Hakan O'nun uyuşturucu kullanımına bağlı olarak kalp kapağının çürüdüğü tespit edildi. Doç. Dr. Mehmet Kirişci tarafından acil ameliyata alınan Hakan O., yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

'METALİK KALP KAPAĞI TAKTIK'

Genç yaşta kalp kapağının çürümesinin çok sık görülmediğini ifade eden Doç. Dr. Mehmet Kirişci, uyuşturucunun en çok zarar verdiği organın kalp olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Damardan verilen uyuşturucu maddeler ya da başka yolla alınan uyuşturucu maddeler kalp kapağına tutunarak orada iltihap yapıyor. Oradaki iltihap parçaları koparak beyne pıhtı atıp felç durumu oluşturabiliyor ve ölümcül tablolar oluşturabiliyor. Hakan'daki bu tablo bize kalp ultrasonu yapılarak gönderildiğinde ciddi bir kalp kapağı üstünde iltihap vardı ve bu iltihap parçacıkları büyümüştü yaklaşık 3 santime yakın. Bunların oradan koparaktan beyne, akciğere ya da diğer organlara atma ihtimali vardı ve ölümcül bir tablo oluşturma üzereydi. Biz bu hastayı kabul ettik ve incelemelerimize başladık. Çok hızlı bir şekilde ameliyat programına alıp ameliyatını yaptık. Bunu da kapalı yöntemle yaptık. İltihaplı olan kalp kapağındaki iltihapları temizledik, aynı zamanda kalp kapağını değiştirip, çıkartıp yeni bir metalik bir kalp kapağı taktık. Bu sayede sağlığına kavuşmuş oldu. Bundan sonraki hayatında bununla ilgili bir problem yaşamasını eğer uyuşturucu madde kullanmazsa beklemiyoruz."

'MASADA KALIRSIN'

Hakan O.'yu tekrar uyuşturucu kullanmaması konusunda da uyaran Doç. Dr. Mehmet Kirişci, "Bundan sonraki döneminde Hakan, uyuşturucu maddeyle ilgili damardan olur, hap olarak olur ya da herhangi bir yöntemle ne olursa olsun hiçbir şekilde asla ve asla almayacaksın. Çünkü aldığın takdirde yeniden bir daha ameliyat olma şansın yok. Olursan masada kalırsın. Bundan sonra hayat istersen ömrünün sonuna kadar gider. Ama bundan sonra herhangi bir şekilde uyuşturucu almış olursan, yeniden bu kalp kapağını çürütürsen, artık bu saatten sonra ikinci bir ameliyat şansın yok" dedi.

'UYUŞTURUCU ZAMANLA BENİ BİTİRMİŞ'

Hakan O. ise kalp kapağını çürütüp kendisini ölümün kıyısına getiren uyuşturucuya 16 yaşında başladığını ve vücuduna bu kadar zarar verebileceğini hiç tahmin etmediğini söyledi. Ameliyat sonunda sağlığına kavuştuğunu belirten Hakan O., "Evde kötü oldum, iki gün yataktan kalkamadım. Sonra hiç hatırlamıyorum, hastanede gözümü açtım. Uyuşturucu kullandığım için kalp kapaklarım çürümüş. Yani bunun tedavisi, tek çözümü bu ameliyattı. Şu anda iyiyim, eski durumuma göre çok iyiyim çünkü nefes alamıyordum. Uyuşturucu zamanla beni bitirmiş onun farkında bile değildim. Uyuşturucunun böyle bir zararı olabileceğini tahmin etmiyordum. Hiç, böyle bir planlamıyordum. Bir anda oldu yani ben de anlamadım. Böyle 'Bir anlık olursun' diyorlardı gerçekten bir anlık olduk yani. Çürümüş yani. Uyuşturucu gerçekten iç organların hepsini mahvetmiş. Yani beni ölür diye tahmin ettiler çok şükür dirençli olduğum için o mücadeleyi verdim çok şükür şimdi iyiyim" diye konuştu.

'YA ÖLÜM YA DA HASTANE BİTİYOR'

Uyuşturucuya arkadaş ortamında görüp bir merakla başladığını ve daha sonra da kullanmaya devam ettiğini ifade eden Hakan O., "15 yıldır uyuşturucunun içindeyim. Geldim ameliyat oldum, şimdi iyiyim bir daha da bulaşmayı düşünmüyorum. Gençlerin uzak durmasını tavsiye ediyorum. Sonunda pişman olurlar, ben çok pişmanım çünkü bunu aileme yaşattığım için. Yani yuva kuramadım, gelecek planları kuruyorum ama yapamıyorum bir türlü, uyuşturucu el vermiyor. Çok pişmanım, keşke içmeseymişim, hiç bulaşmasaymışım. Tedavi olup çıktığımda bir daha hiç düşünmüyorum. Kesinlikle uyuşturucudan uzak dursunlar. ya ölüm ya da hastanede bitiyor bu serüven" dedi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Ameliyat, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uyuşturucu Yüzünden Kalp Ameliyatı Geçirdi - Son Dakika

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