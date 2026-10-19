Uzman Dr. Müşfiki, sonbaharda saç dökülmesinin geçici olabileceğini belirtti

SONBAHARDA saç dökülmesinde geçici bir artış görülebileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Alborz Müşfiki, "Mevsimsel dökülme genellikle saçlı derinin tamamında yaygın şekilde görülür ve çoğu zaman birkaç hafta ile birkaç ay içerisinde azalır. Saç dökülmesinin uzun sürmesi, saç yoğunluğunda belirgin azalma veya bölgesel açıklıklar oluşması durumunda dermatoloji uzmanına başvurulmalı" dedi.

Medical Park TEM Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Alborz Müşfiki, mevsimsel saç dökülmesinin nedenleri, saç sağlığını etkileyen faktörler ve dökülme durumunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

'MEVSİMSEL DÖKÜLME GEÇİÇİ OLABİLİR'

Yaz sonu ve sonbahar aylarında bazı kişilerde saç dökülmesinde geçici bir artış görülebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Müşfiki, "Saçlarımız sürekli olarak büyüme, geçiş ve dinlenme-dökülme evrelerinden oluşan doğal bir döngü içerisindedir. Mevsimsel değişikliklerin bu döngüyü etkileyerek daha fazla saç telinin aynı dönemde dökülme evresine geçmesine neden olabileceği düşünülmektedir. Mevsimsel dökülme genellikle saçlı derinin tamamında yaygın şekilde görülür ve çoğu zaman birkaç hafta ile birkaç ay içerisinde azalır" dedi.

'GÜNDE 50-100 TEL SAÇ DÖKÜLMESİ NORMAL KABUL EDİLİYOR'

Günde yaklaşık 50-100 saç telinin dökülmesinin fizyolojik sınırlar içerisinde kabul edildiğini ifade eden Uzm. Dr. Müşfiki, "Saç tellerini tek tek saymaktan çok kişinin kendi alışılmış dökülme miktarına göre belirgin bir artış fark etmesi önemlidir. Duşta, yastıkta veya tarakta daha önce görülmeyen miktarda saç birikmesi, dökülmenin haftalar boyunca devam etmesi ya da saç yoğunluğunda gözle görülür azalma olması durumunda dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır" diye konuştu.

'STRES VE ENFESKİYONLAR SAÇ DÖNGÜSÜNÜ ETKİLEYEBİLİR'

Yoğun fiziksel veya psikolojik stres, hızlı kilo kaybı, yetersiz beslenme, ağır enfeksiyonlar ve yüksek ateş gibi durumların saç dökülmesine neden olabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Müşfiki, "Bu durumlarda saçların normalden daha büyük bir bölümü dinlenme evresine geçebilir ve telogen effluvium adı verilen yaygın saç dökülmesi ortaya çıkabilir. Dökülme, tetikleyici olaydan hemen sonra başlamayabilir. Örneğin ciddi bir enfeksiyon veya yoğun stres sonrasında saç dökülmesi birkaç ay gecikmeyle belirginleşebilir. Bu nedenle hastanın yakın geçmişinin değerlendirilmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

'HER SAÇ DÖKÜLMESİ VİTAMİN EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANMAZ'

Demir eksikliğinin saç dökülmesiyle ilişkili olabilen önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Müşfiki, B12, D vitamini ve çinko gibi mikrobesinlerin eksikliklerinin de bazı kişilerde saç sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Uzm. Dr. Müşfiki, "Hastanın öyküsü ve muayenesine göre tam kan sayımı, ferritin, demir parametreleri ve tiroit fonksiyon testleri başta olmak üzere gerekli incelemeler planlanabilir. Diğer vitamin ve mineral değerleri ise kişinin klinik durumuna ve olası eksiklik bulgularına göre değerlendirilmelidir. Her hastaya aynı tetkikleri uygulamak yerine, incelemeleri kişiye göre belirlemek daha doğru bir yaklaşımdır" dedi.

'DENGELİ BESLENME SAÇ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ'

Saçın temel yapı taşlarından birinin protein olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Müşfiki, yeterli ve dengeli beslenmenin önemine değinerek, "Yumurta, balık, et, tavuk, süt ürünleri ve baklagiller iyi protein kaynaklarıdır. Demir, çinko ve diğer mikrobesinlerin yeterli alınması için sebze, meyve, tam tahıllar, kuruyemişler ve sağlıklı yağları içeren dengeli bir beslenme modeli tercih edilmelidir. Çok düşük kalorili ve hızlı kilo verdiren diyetler birkaç ay sonra belirgin saç dökülmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

'BİLİNÇSİZ TAKVİYE KULLANIMINDAN KAÇINILMALI'

Saç dökülmesi yaşayan herkesin vitamin veya mineral takviyesi kullanması gerektiği düşüncesinin doğru olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Müşfiki, "Takviyeler esas olarak eksiklik saptandığında veya kişinin beslenmeyle ihtiyacını karşılayamadığı durumlarda yarar sağlar. Gereksiz ve yüksek dozda kullanılan bazı vitamin ve mineraller yan etkilere yol açabilir. Hatta bazı maddelerin aşırı alınması saç dökülmesini artırabilir. Bu nedenle önce dökülmenin nedeni belirlenmeli, gerekiyorsa eksik olan madde uygun dozda yerine konmalıdır" dedi.

'AŞIRI ISI VE SIKI SAÇ MODELLERİ SAÇ KAYBINA YOL AÇABİLİR'

Saç bakımında yapılan bazı uygulamaların saç tellerinde hasara ve kırılmaya neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Müşfiki, şu bilgileri paylaştı:

"Sık ve yüksek ısıda fön, düzleştirici ve maşa kullanımı ile tekrarlayan kimyasal işlemler saç telinde hasar oluşturabilir. Çok sıkı at kuyruğu, örgü veya topuz gibi saç kökünü sürekli çeken modeller ise uzun dönemde traksiyon alopesisi adı verilen saç kaybına yol açabilir. Saça nazik davranmak, aşırı ısıdan kaçınmak ve saçı sürekli gergin tutan modeller kullanmamak önemlidir."

'UZUN SÜREN DÖKÜLMELER ARAŞTIRILMALI'

Saç dökülmesinin her zaman mevsimsel bir durum olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Müşfiki, "Saç ayrım çizgisinin giderek genişlemesi, ön saç çizgisinde gerileme, bölgesel açıklıklar veya kaş ve kirpiklerde dökülme görülmesi durumunda dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Dökülmeye saçlı deride kızarıklık, kabuklanma, yoğun kaşıntı, ağrı veya yara gelişiminin eşlik etmesi de değerlendirme gerektirir. Saç dökülmesi birçok farklı nedene bağlı gelişebilen bir bulgudur. Özellikle kalıcı veya ilerleyici dökülmelerde doğru tanının konulması, tedavi açısından önem taşır" diye konuştu.