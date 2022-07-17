Uzmanlardan korana uyarısı: Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanlardan korana uyarısı: Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız

17.07.2022 16:10

Türkiye'de korona vaka sayısı haftalık 100 binlerin üstüne çıkarken, uyarılar da peş peşe geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Covid-19 aşılarının ömür boyu korunma sağlamadığını açıklayarak, "Öncelikli olarak hassas gruplar ve 65 yaş üstünün aşı olmaları ve bu dalgayı atlatmaları bilimsel gereklilik. Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız ve bu dalgayı başka türlü atlatamayız" ifadelerini kullandı.

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, yaz aylarıyla birlikte vaka artışlarının yaşandığını ve şiddetli bir dalga halinde geldiğini söyledi.

"OMİCRON AŞIDAN KAÇABİLEN BİR VARYANT"

Türkiye'de ve dünyada yaygın olan Covid-19 varyantının kolay bulaştığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Aşı süresinin üzerinden zaman geçen ve bağışıklığı azalan kişiler Covid-19 varyantı ve yeni alt varyantlara karşı savunmasız olabilir. Omicron varyantının B1 ve B2 gibi farklı alt varyantları oluşmaya başlamıştı. Şimdi bütün dünyada B4 ve B5 varyantları var ve kolay bulaşıyor. Omicron çok gürültülü bir hastalık oluşturmasa da aşıdan kaçabilen bir varyant. Aşıların etkisi özellikle aşı süresi uzun olan insanlarda aşıdan kurtulma fırsatı oluyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Aydın: Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız, hassas gruplar aşı olmalı
Prof. Dr. Faruk Aydın: Elimizdeki mevcut aşıların oluşturulduğu varyant değişti

"AŞILARDA 6 AYI GEÇTİK VE KORUYUCULUĞUNDA CİDDİ DÜŞME VAR"

Omicron ve yaygın olan alt varyantlarından korunmak için Türkiye'de daha önce uygulanan aşıların yeniden yapılabileceğini belirten Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi; "Aşılarda artık 6 ayı geçtik ve aşının koruyuculuğunda ciddi bir düşme var. Bu nedenle öncelikli olarak hassas gruplar ve 65 yaş üstünün aşı olmaları ve bu dalgayı atlatmaları bilimsel bir gereklilik. Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız ve bu dalgayı başka türlü atlatamayız. Bir kez aşı olarak ömür boyu korunamayacağımızı söylemiştik. Aşıyla oluşan bağışıklık bizi belli bir süre koruyabiliyor. Ülke olarak bu süreyi aşmış durumdayız. Aştığımız için özellikle riskli gruplardan başlamak üzere aşı programlarının gündeme alınması gerekiyor.

"GEÇMİŞ AŞILARDAN UMUT BEKLEMEK DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL"

Aşının yanında maskeyi de kullanmak zorundayız. Elimizdeki mevcut aşıların oluşturulduğu varyant değişti. Varyant değişimi nedeniyle aşının koruyuculuğu zaten bir miktar azaldı. Oluşan bağışıklık sistemi de ömür boyu kalıcı olmadığı için bağışıklık sistemi de azaldı. Vücut bunu tamamen unuttu diyemeyiz. Vücut tanısa da yeterli korumayı sağlayamıyor. Geçmişte yapılan aşılardan şimdi bir umut beklemek doğru bir yaklaşım olmaz."

YORUMLAR
500
Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı
Kaynak: DHA

Koronavirüs, Faruk Aydın, Türkiye, Aydın, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanlardan korana uyarısı: Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:52 Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı
15:48 Ebrar Karakurt'tan milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan hamle! Giydiği forma olay oldu...
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
15:38 Ardahan Belediye Başkanı'ndan "Engelli yolu ne olacak?" diyen vatandaşa skandal cevap: Her yer bitti engelli yolu mu kaldı?
15:17 Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:14 Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
15:06 Trakya'da çekirge ve tırtıl alarmı! Marmara'ya doğru ilerliyorlar...
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni için "hanım kız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu: Hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 16:25:06. #1.12#
SON DAKİKA: Uzmanlardan korana uyarısı: Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement