Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti, sağlık müdürlüğü soruşturma başlattı

Sağlık

15.09.2025 15:34
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen 75 yaşındaki Ayşe Soylu'nun, yanlış kan verilmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Soylu'nun oğlu Ahmet İlmekli, "Suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, adli ve idari soruşturma başlattı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen 75 yaşındaki hastanın, 8 Eylül Pazartesi günü "yanlış kan enjekte edildiği için" hayatını kaybettiği iddia edildi.

"OTOPSİ RAPORU GELDİKTEN SONRA BAKACAĞIZ"

7 çocuk annesi Ayşe Soylu'nun oğlu Ahmet İlmekli, annesinin ölümüne ilişkin konuştu. Annesinin 8 Eylül Pazartesi günü hastanede kalça ameliyatına alındığını, ameliyat sırasında yanlış kan verildiğinin kendilerine ameliyat sonrası geç saatlerde bildirildiğini söyleyen İlmekli, "Annem bilinci açıkken yanlış kan verildiği söylendi. Başhekimlik, doktorlarla ve savcı ile görüştük. Suç duyurusunda bulunacağız, otopsi yapıldı. Ankara'ya gönderildi. Otopsi raporu geldikten sonra bakacağız, adalete güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili konuşan Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç ise olayın trajik ve üzüntü verici olduğunu belirterek, hem adli hem de idari soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Dr. Güleç, ihmali olduğu öne sürülen anestezi teknikerinin görevden alındığını ve sorumluluğu bulunan diğer personellerin de görevlerinden el çektirildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

