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Yapay zekâyla Kovid-19 tanısında yüzde 98'lik başarı - Son Dakika

Yapay zekâyla Kovid-19 tanısında yüzde 98'lik başarı

12.11.2021 13:01
Yapay zekâyla Kovid-19 tanısında yüzde 98'lik başarı

Malatya Turgut Özal Üniversitesince (MTÜ) geliştirilen yapay zeka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısının kesin olarak konulmasında doktorlara yardımcı olacak.

Malatya Turgut Özal Üniversitesince (MTÜ) geliştirilen yapay zeka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısının kesin olarak konulmasında doktorlara yardımcı olacak.

MTÜ Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerince geliştirilen ve MTU-COVNet olarak isimlendirilen yapay zeka yazılımı, Kovid-19 tanısında oldukça yüksek başarı elde etti. Geliştirilen yapay zeka programı ile Kovid-19 hastalarının teşhisinde yaklaşık yüzde 98 oranında başarıya ulaşıldı.

Uygulama, uluslararası tıp dergisi Clinical Imaging'de de yayımlanırken Doç. Dr. Erdal İn, Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Altıntop Geçkil, Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Kırıcı Berber, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Kavuran ile MTÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Uzman Dr. Mahmut Şahin bu çalışmalarıyla 'Solunum2021 Dijital Kongresi'nde "Dikkat Çeken Araştırmacı" ödülüne layık görüldü.

MTÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Erdal İn, AA muhabirine, yapay zekanın modern tıptaki öneminin her geçen gün arttığını ve tıbbi görüntüleme sistemlerinde büyük değişmelere neden olduğunu belirtti.

Binden fazla hastanın tomografi kesitlerinden oluşturuldu

Kovid-19'un tanısında kullanılmak üzere yapay zeka programı geliştirdiklerini, binin üzerinde hastadan tomografi kesitleri aldıklarını, bu kesitler üzerinden bu yazılımı oluşturduklarını anlatan İn şöyle konuştu:

"Bu yapay zeka programının çok yüksek bir başarıya ulaştığını saptadık. Yaklaşık bir senelik çalışmanın ürünü. Kendi hastalarımızdan edindiğimiz veri setleri üzerinden programı oluşturduk ve proje tümüyle bize ait. Oldukça başarılı bir proje oldu. Kovid-19 hastalarının tanısında yaklaşık yüzde 98'lik bir tanısal başarıya ulaştık. Literatürdeki örneklerine göre tanısal başarısı yüksek."

Salgın döneminde doktorlar ve sağlık çalışanlarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok yoğun bir iş yükü altında kaldığını, yapay zeka sayesinde doktorların iş yükünün hafifleyeceğine dikkati çeken İn, "Doktorlar yapay zekadan gelen tahmin sonucunu bilerek hastaları daha hızlı şekilde değerlendirebilecek ve böylece bir hastaya düşen muayene süresini kısaltmış olacağız. Tanısal verim anlamında daha yüksek bir tanısal dorukla hastalara doktorların tanı koyma şansı olacak." dedi.

Doç. Dr. Erdal İn, bir mühendis ve 4 doktorun görev aldığı projenin ikinci aşamasında yapay zekanın hekimlerin tanısal verimine katkısını analiz edeceklerini anlattı.

İn, ilerleyen zamandaki çalışmalarda da sadece Kovid-19 değil, koah ve akciğer kanseri gibi hastalıklarda yapay zekanın kullanımına odaklanacaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Doktorlar Kovid-19'un radyolojik görüntülerine genel olarak hakim olsalar da hastaların yüzde 20'sinde Kovid-19 zatürresi ile diğer zatürreler arasında ayrım yapmak gerçekten çok güçtür. Aslında yapay zeka biraz burada devreye girecek. Yapay zeka desteğiyle biz hastalardaki tanı başarısını yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz. Yüzde 80'lik tanı başarısın yüzde 95'lere kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Bu anlamda yapay zeka doktorlara çok ciddi destek olabilir."

Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Kavuran ise hazırladıkları programla tomografileri sınıflandırdıklarını aktararak "Kovid-19, zatürre ve normal sağlıklı akciğer tomografilerini alarak yapay zeka temelli derin ağımızı eğittik. Veri setimizi kendimiz oluşturduk, veri setimizin hangi görüntüsünün hangi hastalığa ait olduğunu etiketlemek için hekim hocalarımızla çalıştık. Bu verileri tasarladığımız yapay zekaya tanıttık. Sistemimiz bir öğrenme ve test sürecinden geçti. Daha önce yapay zeka sisteminin hiç görmediği görüntülerin sisteme verdiğimiz takdirde yaklaşık olarak yüzde 98 bir doğrulukla sonuçlandırdığını gördük." ifadesini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Altıntop Geçgil de çalışmanın planlama aşamasında üniversitenin ve Sağlık Bakanlığının Etik Kurulundan onay aldıklarını söyledi.

Akademisyenler yapay zeka projesinin hayata geçirilmesinde kendilerine destek veren üniversite Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a teşekkür etti.

Yapay zekâyla Kovid-19 tanısında yüzde 98'lik başarı
Yapay zekâyla Kovid-19 tanısında yüzde 98'lik başarı
Yapay zekâyla Kovid-19 tanısında yüzde 98'lik başarı
Yapay zekâyla Kovid-19 tanısında yüzde 98'lik başarı
Yapay zekâyla Kovid-19 tanısında yüzde 98'lik başarı

Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi, Yapay Zeka, Malatya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yapay zekâyla Kovid-19 tanısında yüzde 98'lik başarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yapay zekâyla Kovid-19 tanısında yüzde 98'lik başarı - Son Dakika
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