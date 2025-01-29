Yüksel Kankaya\'dan meme estetiği açıklaması: \'\'Silikon kanser yapmaz, erken teşhise yardımcı olur\'\'

Sağlık

Plastik cerrah Yüksel Kankaya, Haberler.com'da Melis Yaşar'a konuk oldu. Kankaya, meme estetiği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak meme silikonlarının kansere sebep olmadığını, aksine olası durumları erken fark etmeye yardımcı olduğunu belirtti.

"MEME SİLİKONLARI KANSERDEN KORUMAZ FAKAT ERKEN TEŞHİSE YARDIMCI OLUR"

Yüksel Kankaya, meme silikonlarının meme kanserine etkisi konusundaki yanlış inanışlara açıklık getirdi. Kitaplarda meme silikonlarının kanserden koruyabileceğine dair ifadeler bulunduğunu belirten Kankaya, "Meme silikonu kanserden korumaz fakat olabilecek herhangi bir durumu erken fark etmemizi sağlar" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK MEME İSTEYEN HER HASTAYA AMELİYAT YAPMIYORUZ"

Estetik operasyonlara ilişkin dikkat çekici bilgiler veren Kankaya, büyük meme isteyen her hastanın anatomisinin bu operasyona uygun olmadığını söyledi. "Büyük meme isteyen hastaların anatomisi uymuyorsa yapmıyoruz" diyen Kankaya, operasyonların kişiye özel planlandığını vurguladı.

"MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI FONKSİYONEL AÇIDAN DA ÖNEMLİ"

Meme küçültme ameliyatlarının yalnızca estetik bir müdahale olmadığını belirten Kankaya, bu operasyonların fonksiyonel açıdan da önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca ameliyattan sonra kilo alınması durumunda meme dokusunun yeniden büyüyebileceğine dikkat çekti.

"MEME AMELİYATLARINDAN SONRA İLK 3 GÜN BİRAZ ZORLU GEÇİYOR"

Meme ameliyatlarının iyileşme sürecine de değinen Kankaya, operasyon sonrası ilk üç günün hastalar için biraz zorlu geçtiğini belirtti. Bu süreçte ağrıların minimal düzeyde tutulması ve hastanın konforunun sağlanması için özel önlemler alındığını söyledi. Kankaya, doğru bakım ve doktor tavsiyelerine uyulması durumunda hastaların kısa sürede günlük hayatlarına dönebildiğini vurguladı.

"MEME BÜYÜTME AMELİYATI, MEMEYE ZARAR VEREN BİR AMELİYAT DEĞİL"

Kankaya, meme büyütme operasyonlarıyla ilgili yanlış algılara da açıklık getirdi. "Meme büyütme ameliyatı, memeye zarar veren bir ameliyat değil" diyen Kankaya, bu operasyonların doğru tekniklerle yapıldığında süt kanallarına ve meme dokusuna zarar vermediğini söyledi. Ayrıca bu ameliyatların estetik görünüm dışında işlevsel bir kayba yol açmadığını ifade etti.