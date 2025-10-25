Heimlich manevrasıyla hayata tutundu

Diyarbakır'da 4'üncü Doğu Dahiliye Kongresi öncesi otel restoranda kahvaltı yapan kadının nefes borusuna zeytin kaçtı. Bu sırada restoranda bulunan Doç. Dr. Eşref Araç, heimlich manevrasıyla kadını kurtardı.

HEİMLİCH MANEVRASIYLA HAYATA TUTUNDU

Program için otelde bulunan Doç. Dr. Eşref Araç, durumu fark edip, kadına müdahale etti. Doç. Dr. Araç, heimlich manevrası ile kadını kurtardı. Yaşananlar, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.