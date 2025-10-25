Heimlich manevrasıyla hayata tutundu - Son Dakika
Sağlık

Heimlich manevrasıyla hayata tutundu

Haberin Videosunu İzleyin
25.10.2025 16:29
Heimlich manevrasıyla hayata tutundu
Haber Videosu

Diyarbakır'da Doğu Dahiliye Kongresi'nin düzenlendiği otelin restoranında sabah kahvaltı yapan bir kadının nefes borusuna zeytin kaçtı. Kadın, kongre için otelde bulunan doktorun Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu.

Diyarbakır'da 4'üncü Doğu Dahiliye Kongresi öncesi otel restoranda kahvaltı yapan kadının nefes borusuna zeytin kaçtı. Bu sırada restoranda bulunan Doç. Dr. Eşref Araç, heimlich manevrasıyla kadını kurtardı.

Heimlich manevrasıyla kurtarılan hayatlara bir yenisi eklendi. Diyarbakır'da 4'üncü Doğu Dahiliye Kongresi'nin düzenlendiği otelin restoranında bu sabah kahvaltı yapan bir kadının nefes borusuna zeytin kaçtı.

HEİMLİCH MANEVRASIYLA HAYATA TUTUNDU

Program için otelde bulunan Doç. Dr. Eşref Araç, durumu fark edip, kadına müdahale etti. Doç. Dr. Araç, heimlich manevrası ile kadını kurtardı. Yaşananlar, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

