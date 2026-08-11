Vox Humanis Koro'su Dünya Birincisi - Son Dakika
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Vox Humanis Koro'su Dünya Birincisi

Vox Humanis Koro\'su Dünya Birincisi
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Şanlıurfa'nın Vox Humanis Korosu, İsveç'teki World Choir Games 2026'da birinci olarak döndü.

Şanlıurfa’nın müzik kültürünü dünya sahnesinde başarıyla temsil eden ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu, İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen World Choir Games 2026’dan dünya birinciliğiyle yurda döndü.

40’tan fazla ülkeden 160’ın üzerinde koronun ve 8 bin 500’ü aşkın koristin katıldığı organizasyonda kendi kategorisinde birinci olan Vox Humanis, Şanlıurfa’ya dönüşünde büyük bir gurur ve coşkuyla karşılandı.

DÜNYA BİRİNCİSİNE HAVALİMANINDA COŞKULU KARŞILAMA

İsveç’teki yarışmaların ardından Şanlıurfa’ya dönen Vox Humanis Korosu için Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda karşılama programı düzenlendi.

Dünya birincisi koroyu; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Özaydın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet İlyas, üniversitenin akademik personeli ve çok sayıda seveni karşıladı.

Havalimanında yaşanan gurur ve coşku dolu anlarda, dünya birinciliğiyle Şanlıurfa’ya dönen koro üyelerinin mutluluğu gözlerinden okundu.

Vox Humanis Koro'su Dünya Birincisi

BAŞKAN VEKİLİ AKSOY: “BU BAŞARI ŞANLIURFA İÇİN BİR BAŞLANGIÇ”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Vox Humanis Korosu’nun elde ettiği dünya birinciliği dolayısıyla koro şefi ve tüm koro üyelerini tebrik etti. Bu başarının Şanlıurfa için bir başlangıç olduğunu belirten Aksoy, “İnşallah bundan sonra daha güzel başarılar gelecek.” dedi.

VALİ YARDIMCISI ÖZAYDIN: “VOX HUMANİS’LE DAHA NİCE BAŞARILARA”

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Özaydın, Vox Humanis Korosu’nun İsveç’te elde ettiği dünya birinciliğinden dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Özaydın, “İnşallah nice başarıları Şanlıurfa’mıza kazandıracaklar. Bundan hiçbir şüphemiz yok.” ifadelerini kullandı.

VOX HUMANİS ŞEFİ ALTUN: “DAHA BÜYÜK BAŞARILARIN HEDEFİNDE OLACAĞIZ”

Vox Humanis Korosu Şefi Dr. Öğr. Üyesi Fırat Altun, elde ettikleri dünya birinciliğinin kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirterek, Şanlıurfa’nın tarih boyunca bir “ses şehri” olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Valiliği ve Harran Üniversitesi’nin destekleriyle Vox Humanis Korosu’nun bugün bulunduğu noktaya ulaştığını belirten Altun, “İnanılmaz tepkiler ve geri dönüşler aldık. Tarihsel olarak Şanlıurfa bir ses şehri. Biz de ses özelliklerimizin dünya çapında sergilenebildiği bir grupla önemli bir temsiliyet ortaya koyduğumuz için çok mutluyuz. Bunun bir başlangıç olduğuna inanıyoruz. Daha büyük başarıları hedefliyoruz. Hem ülkemizi temsil ettiğimiz hem de böyle önemli bir başarıya imza attığımız için büyük gurur duyuyoruz. Bu başarıyı şehrimize ve bizi destekleyen tüm insanlara armağan ediyoruz.” dedi.

ÖDÜLÜ BAŞKAN GÜLPINAR VE KORO ŞEFİ BİRLİKTE ALDI

Bu arada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da İsveç’te düzenlenen organizasyona katılarak Vox Humanis Korosu’na destek verdi.

World Choir Games 2026 kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından düzenlenen ödül töreninde dünya birinciliği ödülü, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar ve Vox Humanis Korosu Şefi Dr. Öğr. Üyesi Fırat Altun tarafından birlikte alındı.

Vox Humanis Koro'su Dünya Birincisi

UNESCO MÜZİK ŞEHRİ ŞANLIURFA’NIN GURURU

Şanlıurfa’nın köklü müzik mirasını çok sesli müzikle dünya sahnesine taşıyan Vox Humanis’in elde ettiği başarı, kentin UNESCO Müzik Şehri kimliğine de yeni bir gurur ekledi.

Şanlıurfa’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Müzik Şehri” olarak dahil edilmesinin ardından, kent bu yıl ekim ayında düzenlenecek Uluslararası UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şanlıurfa’nın müzik alanındaki uluslararası konumunu güçlendiren Vox Humanis Korosu’nun dünya birinciliği ise kentte büyük memnuniyet ve gururla karşılandı.

Vox Humanis Koro'su Dünya BirincisiVox Humanis Koro'su Dünya Birincisi
Kaynak: Haber Platformu

Şanlıurfa, Kültür, İsveç, Dünya, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Şanlıurfa Vox Humanis Koro'su Dünya Birincisi - Son Dakika

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