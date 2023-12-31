O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Aslı Kalaç ilgi odağı oldu

Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Renkli görüntülerin yer aldığı programda Aslı Kalaç ilgi odağı oldu. Peki, Aslı Kalaç kimdir? O Ses Türkiye Aslı Kalaç kaç yaşında, nereli, evli mi?

ASLI KALAÇ KİMDİR?

Doğum: 13 Aralık 1995 (28 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Boy: 1,85 m

Aslı Kalaç, (d. 13 Aralık 1995, İstanbul), Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır.

2011 yılında U18 Millî Takımındayken Aslı Kalaç

Kariyeri

2005 yılında voleybol kariyerine başlamıştır. Voleybol kariyerine 1. Lig takımlarından olan Yeşilyurt'ta başlamış olan Aslı Kalaç, ardından Galatasaray'a transfer olmuş ve 7 yılını Galatasaray'da geçirmesi sonrasında Türk Hava Yolları ile anlaşmıştır. Türk Hava Yolları kulübü ile geçen 2 sezonun ardından 2022-2023 sezonu öncesinde Fenerbahçe ile anlaşmıştır.

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.