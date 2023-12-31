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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Aslı Kalaç ilgi odağı oldu - Son Dakika
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Aslı Kalaç ilgi odağı oldu

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Programda yer alan Aslı Kalaç, dikkatleri üzerine çekti. Aslı Kalaç, İstanbul doğumlu olup Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Kariyerine 2005 yılında başlayan Kalaç, Galatasaray ve Türk Hava Yolları kulüplerinde oynamıştır. Şu anda Fenerbahçe'de forma giymektedir. Ayrıca Türkiye kadın millî voleybol takımında da yer almıştır.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Aslı Kalaç ilgi odağı oldu
31.12.2023 - 19:23,
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Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Renkli görüntülerin yer aldığı programda Aslı Kalaç ilgi odağı oldu. Peki, Aslı Kalaç kimdir? O Ses Türkiye Aslı Kalaç kaç yaşında, nereli, evli mi?

ASLI KALAÇ KİMDİR?

Doğum: 13 Aralık 1995 (28 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Boy: 1,85 m

Aslı Kalaç, (d. 13 Aralık 1995, İstanbul), Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır.

2011 yılında U18 Millî Takımındayken Aslı Kalaç

Kariyeri

2005 yılında voleybol kariyerine başlamıştır. Voleybol kariyerine 1. Lig takımlarından olan Yeşilyurt'ta başlamış olan Aslı Kalaç, ardından Galatasaray'a transfer olmuş ve 7 yılını Galatasaray'da geçirmesi sonrasında Türk Hava Yolları ile anlaşmıştır. Türk Hava Yolları kulübü ile geçen 2 sezonun ardından 2022-2023 sezonu öncesinde Fenerbahçe ile anlaşmıştır.

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.

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SON DAKİKA: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Aslı Kalaç ilgi odağı oldu - Son Dakika
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