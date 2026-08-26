Antakya'da 8 Hırsız Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antakya'da 8 Hırsız Suçüstü Yakalandı

Antakya\'da 8 Hırsız Suçüstü Yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay’ın Antakya ilçesinde 500 bin TL değerindeki bakır kablo hırsızlığıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen yaklaşık 500 bin TL değerindeki bakır kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antakya Odabaşı Mahallesi’nde 24 Ağustos 2026 günü bir inşaat şantiyesinden yaklaşık 300 bin TL değerinde bakır kablo çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelisi B.M.’yi, şantiye çalışanlarına ait iş yeleğini giyerek kendisini çalışan gibi kamufle ettiği sırada, çaldığı bakır kablolarla birlikte aracıyla kaçmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, şantiyeden çalındığı değerlendirilen yüklü miktarda bakır kablo ele geçirildi.

Antakya Osmanağa Konteyner Kent’te AFAD’a ait yaklaşık 200 bin TL değerindeki kabloların çalınması olayına ilişkin yürütülen çalışmalarda ise E.K., S.H., M.H., M.S., Y.E., M.G. ve M.K. isimli 7 şüpheli, çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden E.K.’nin 9, S.H.’nin 39, M.H.’nin 23, M.S.’nin 7, Y.E.’nin 17, M.G.’nin 22 ve M.K.’nin 10 suç kaydı bulunduğu, bu kayıtların önemli bölümünün hırsızlık suçlarından oluştuğu bildirildi.

Şüphelilerin suçta kullandıkları iki araca toplam 85 bin 600 TL idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

Gözaltına alınan B.M. ile diğer 7 şüpheli, işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu

Antakya, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Son Dakika Antakya'da 8 Hırsız Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı
Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Göçmene ihtiyacımız var Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Göçmene ihtiyacımız var
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Cem Küçük soruşturmasında “sahte Forbes haberi“ detayı Özyurt’tan 115 bin TL gelmiş Cem Küçük soruşturmasında "sahte Forbes haberi" detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş
Kabine, Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert uyarı Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu

16:15
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti Polis etten duvar ördü
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti! Polis etten duvar ördü
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
15:33
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
14:47
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
14:32
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
14:18
Nepal’de şiddetli sel felaketi Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor
Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor
13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplandı
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 16:46:02. #7.13#
SON DAKİKA: Antakya'da 8 Hırsız Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement