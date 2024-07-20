1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor - Son Dakika
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Spor

1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor

1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor

Mayıs ayında nişan ve düğünü peş peşe yapan futbolcu Çağlar Söyüncü ve eşi Serra Pakdemir'den bebek müjdesi geldi. Ultrason fotoğrafını yayınlayan ünlü çift, anne ve baba olacaklarını duyurdu.

20.07.2024 08:42
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Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, mayıs ayında Serra Pakdemir ile bir hafta içinde hem nişan hem de düğün yaptı. Apar topar nikah masasına oturan çiftten bebek müjdesi geldi.

Ünlü çift mayıs ayında Bodrum'da düzenlenen törenle nikah masasına oturdu. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde renkli anlar yaşanırken çiftin kısa sürede evlenmesi dikkat çekmişti. İkili dün Instagram hesaplarından ultrason fotoğrafı yayınlayarak bebek beklediklerini duyurdu. Serra Pakdemir, fotoğrafı kalp ve nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Söyüncü aynı kareyi yine beyaz kalp ve nazar boncuğu emojisiyle yayınladı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.

1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor
1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor
1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor
1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor
1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor
1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor

Çağlar Söyüncü, Bebek, Baba, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gökmen Karaçay: vay bee artık 9 aylık bebek yok bir ayda tmm demekki zenginlik bele bisey 26 2 Yanıtla
  • Muharrem Ayten: Zinaya evlilik ile kılıf uydurmuşlar hamile kalmasaydı devammm nasıl bir şey oldu bunlar 9 1 Yanıtla
  • Emir Kozcu: sağlıklı sıhhatli kucaklarina almayı da nasip etsin Allahim. 6 2 Yanıtla
    Serdar Ozen: Çocugun da kirvesi senin olman lazım artık bu kadar içten dua etmişşin 4 0
  • Alucralı: Simdi zengin olunca zina olmuyor dime. Yoksa kampanya varda ondanmı yararlandilar. 6 0 Yanıtla
  • Murat: damat bu ne hız.???? 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor - Son Dakika
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