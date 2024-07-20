1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor

Spor

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, mayıs ayında Serra Pakdemir ile bir hafta içinde hem nişan hem de düğün yaptı. Apar topar nikah masasına oturan çiftten bebek müjdesi geldi.

Ünlü çift mayıs ayında Bodrum'da düzenlenen törenle nikah masasına oturdu. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde renkli anlar yaşanırken çiftin kısa sürede evlenmesi dikkat çekmişti. İkili dün Instagram hesaplarından ultrason fotoğrafı yayınlayarak bebek beklediklerini duyurdu. Serra Pakdemir, fotoğrafı kalp ve nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Söyüncü aynı kareyi yine beyaz kalp ve nazar boncuğu emojisiyle yayınladı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.