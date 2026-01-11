10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu - Son Dakika
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu
11.01.2026 19:34  Güncelleme: 19:42
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu
Kocaeli'de yaşayan 10 yaşındaki tenisçi Asya Kandemir, kendisinden yaşça büyük rakiplerine karşı gösterdiği üstün performansla 12 Yaş Milli Takımı'na seçildi. Kariyeri boyunca katıldığı 16 turnuvanın tamamını set vermeden kazanan Kandemir, Estonya'da düzenlenecek Winter Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek.

İzmit Tenis Kulübü'nde 7 yaşında başladığı tenis eğitiminde kısa sürede büyük bir ivme yakalayan 10 yaşındaki Asya Kandemir, kortlardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

16 TURNUVAYI SET DAHİ VERMEDEN KAZANDI

Kendi yaş grubunun üzerinde, 12 yaş kategorisinde mücadele eden Kandemir, katıldığı 16 resmi turnuvanın hepsinde rakiplerine tek bir set bile vermeden şampiyonluk kupasını kaldırdı. 10 yaşındaki sporcu, kendisinden büyük sporcuların arasından sıyrılarak ay-yıldızlı formayı giymeye de hak kazandı.

'SET VERMEDEN ŞAMPİYON OLDUM'

Minik tenisçi Asya Kandemir ve antrenörü Ali Kolburan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Tenis kariyerine başladığı günden beri set vermeyerek kazandığını söyleyen Asya Kandemir, "Başladığım günden itibaren oynadığım 16 turnuvanın hepsinde set vermeden şampiyon oldum. Milli takıma da bir yaş küçük olmama rağmen ikinci olarak milli takıma girdim. Bu ay sonu Estonya'da olan Winter Cup'a gideceğiz. Eğer burada başarılı olursak İngiltere'de olan finallere gideceğiz" dedi.

10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

'FİNALLERE KALMAK İSTİYORUM'

Milli takıma seçilmenin kendisini daha da motive ettiğini ifade eden 10 yaşındaki sporcu, "Turnuvalar için heyecanlıyım. Antrenmanlarda da daha çok milli takımda nasıl oynayabileceğimi düşünerek çalışıyorum. Oradaki rakiplerimin buradaki rakiplerimden çok daha iyi olacağını düşünerek hazırlanıyorum. Aynı istikrarı orada da sağlayıp finallere kalmak istiyorum" diye konuştu.

ALİ KOLBURAN: 'MENTAL GÜCÜ ÇOK YÜKSEK'

Asya Kandemir'in mental gücünün çok yüksek olduğunu belirten antrenörü Ali Kolburan, "Asya, iki senedir kendinden bir yaş büyük kategorilerde katıldığı hiçbir turnuvada set vermeden şampiyon oldu. Kritik puanları çok iyi oynuyor ve mental gücü yüksek. Algısı da onu yaşıtlarının önüne geçiriyor. Teknik ve fiziksel gelişimi de planladığımız şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

WİNNER CUP'TA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Asya Kandemir, 29 Ocak'ta Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Winter Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye, C Grubu'nda İtalya, Danimarka, Belçika, İsveç, Ukrayna, Lüksemburg ve Estonya ile mücadele edecek. Başarılı olan takımlar, şubat ayında İngiltere'de düzenlenecek final müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.

10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

SON DAKİKA: 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu - Son Dakika
