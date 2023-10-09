Fenerbahçe'de Livakovic kalesine duvar ördü

Dominik Livakovic, Fenerbahçe taraftarının uzun süre yolunu gözlediği Dominik Livakovic buna değdiğini gösterdiği performansla kanıtladı.

İLK İKİ MAÇINDA 3 GOL YEDİ

Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maça çıktı. Hırvat eldiven ilk iki maçı olan Antalyaspor ve Nordsjaelland karşılaşmalarında toplam 3 gol yerken, daha sonra oynadığı tüm müsabakalarda kalesini gole kapadı.

4 MAÇTA KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

Son 15 günde 4 Süper Lig maçına çıkan Dominik Livakovic, kalesinde duvar ördü. Hırvat eldiven Alanyaspor, Başakşehir, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında gol yemedi.

Livakovic'in gol yemediği Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son 4 maçı: