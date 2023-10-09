Fenerbahçe'de Livakovic kalesine duvar ördü - Son Dakika

Fenerbahçe'de Livakovic kalesine duvar ördü

Son Güncelleme: 09.10.2023 14:13

Fenerbahçe ile 15 günde 4 Süper Lig maçına çıkan Dominik Livakovic, bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatarak adından söz ettirdi.

Dominik Livakovic, Fenerbahçe taraftarının uzun süre yolunu gözlediği Dominik Livakovic buna değdiğini gösterdiği performansla kanıtladı.

İLK İKİ MAÇINDA 3 GOL YEDİ

Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maça çıktı. Hırvat eldiven ilk iki maçı olan Antalyaspor ve Nordsjaelland karşılaşmalarında toplam 3 gol yerken, daha sonra oynadığı tüm müsabakalarda kalesini gole kapadı.

4 MAÇTA KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

Son 15 günde 4 Süper Lig maçına çıkan Dominik Livakovic, kalesinde duvar ördü. Hırvat eldiven Alanyaspor, Başakşehir, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında gol yemedi.

Livakovic'in gol yemediği Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son 4 maçı:

  • Alanyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
  • Fenerbahçe 4 - 0 Başakşehir
  • Fenerbahçe 5 - 0 Rizespor
  • Kasımpaşa 0 - 2 Fenerbahçe

Dominik Livakovic, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Livakovic kalesine duvar ördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Livakovic kalesine duvar ördü - Son Dakika
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