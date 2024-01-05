18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Hazırlık Kampı Aday Kadrosu Belli Oldu

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 13-20 Ocak'ta Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Ocak Cumartesi günü Antalya Tui Blue Xanthe Hotel'de toplanacak.

Ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Kağan Arıcan (Bitexen Antalyaspor), Emir Yaşar (Beşiktaş)

Defans: Mustafa Emir Akyıldız, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Efe Can Mete (Beşiktaş), Nihat Fabian Roed Özyılmaz (Sprint Joley), Alp Koçaş (VavaCars Fatih Karagümrük), Kadir Subaşı (Galatasaray)

Orta saha: Efe Akman, Gökdeniz Gürpüz (Galatasaray), Şükür Toğrak (Fenerbahçe), Ege Arslan (Altınordu), Yunus Emre Dursun (Manisa FK), Efe Korkut Martin (Stuttgart), İsak Vural (Hammarby), Sirozhiddin Astanakulov (MKE Ankaragücü), Emre Gökay, Muhammed Sinan Kaya (EMS Yapı Sivasspor), Doğanay Avcı (Balıkesirspor)

Forvet: Recep Yalın Dilek (Galatasaray), Adnan Karahisar (Beşiktaş), Arda Usluoğlu (Bucaspor 1928)