19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası Niğde'de başladı.
Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet takviminde yer alan U 19 Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası, Niğde Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenleniyor. 14 takım ve 300 sporcunun 2 grupta mücadele ettiği şampiyona ile ilgili bilgi veren Türkiye Sutopu Federasyonu Niğde İl Temsilcisi Orhan Yılmaz, şampiyonadaki ilk karşılaşmanın Keçiören Belediyesi ile Antalyaspor arasında yapıldığını söyledi. Yılmaz; "Bize bu imkanı sağlayan Federasyon ve İl ve İlçe müdürlerimize teşekkür ederiz. Maçlarımız bugün başladı ve 21 Nisan'a kadar devam edecek. 14 takım şampiyonada mücadele edecek" dedi.
19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar şöyle;
A Grubu
İzmir Büyükşehir Belediye, Dalton Koleji, Keçiören Bel. Bağlum SK, ASSK, Antalyaspor, Kayseri Rota, Hatay Büyükşehir Belediye Spor
B Grubu, ODTÜ, Galatasaray, Eskihisar Su Spor, Eskişehir Doğuş SK, Nevşehir Bel. GSK, Mersin Mert Spor, Adana Büyükşehir Belediye Spor. - NİĞDE
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Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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