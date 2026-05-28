1934 Dünya Kupası: İtalya'nın Zaferi

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da yapılan ilk Dünya Kupası'ndan 4 yıl sonra organizasyon Avrupa'ya taşındı ve ev sahibi İtalya oldu.

İsveç ile Dünya Kupası düzenlemeye aday olan İtalya, FIFA Yönetim Kurulu tarafından seçilerek ikinci Dünya Kupası'na ev sahipliği hakkı kazandı.

İtalya 1934'e 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 12, Güney Amerika'dan 2, Afrika ve Kuzey Amerika'dan ise birer ekip, İtalya'da mücadele etti.

Avrupa'dan Avusturya, Belçika, Çekoslovakya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Romanya, İspanya, İsveç ve İsviçre, Güney Amerika'dan Brezilya ve Arjantin, Kuzey Amerika'dan ABD ve Afrika'dan da Mısır 1934 Dünya Kupası'na katılan ülkeler oldu.

Uruguay protesto etti

Son dünya şampiyonu Uruguay, İtalya'daki Dünya Kupası'na katılmadı.

Kendi ülkesinde düzenlenen ilk Dünya Kupası'na birçok Avrupa ülkesinin gelmemesini protesto eden Uruguay, İtalya'daki organizasyona katılmayı reddetti.

Mısır ilk Afrika ülkesi oldu

İtalya'da yapılan Dünya Kupası'na ilk kez bir Afrika ülkesi katıldı.

Mısır, eleme usulü oynanan Dünya Kupası'nda ilk turda Napoli'de yapılan maçta Macaristan'a 4-2 mağlup olup organizasyona veda etti. Afrika temsilcisi, böylece ilk kez katıldığı kupada sadece bir maç oynadı.

Yarı finaller Avrupa takımlarının

Güney Amerika ülkeleri Brezilya ve Arjantin'in as futbolcularından yoksun geldiği İtalya 1934'te yarı finale 4 Avrupa milli takımı; İtalya, Avusturya, Çekoslovakya ve Almanya yükseldi.

İtalya, Avusturya'yı 1-0, Çekoslovakya da Almanya'yı 3-1 mağlup ederek finale çıktı.

İtalya, uzatmalarda kazandı

Ev sahibi İtalya, kupanın favorisi olarak gösterilen Çekoslovakya'yı finalde uzatma bölümünde attığı golle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Roma'da 10 Haziran 1934'te 55 bin seyirci önünde oynanan finalin normal süresi, Çekoslovakya'dan Antonin Puc'un 71. dakika ve İtalyan Raimundo Orsi'nin 81. dakikada attığı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 95. dakikasında Angelo Schiavio, attığı golle İtalya'yı şampiyonluğa taşıdı.

Gol kralı Nejedly

İtalya'daki Dünya Kupası'nın gol kralı, Çekoslovakya'dan Oldrich Nejedly oldu.

Nejedly, 5 golle krallığa ulaşırken Alman Edmund Conen ve İtalyan Angelo Schiavio ise dörder golle ikinciliği paylaştı.

17 maçta 70 gol atıldı

İtalya 1934'te oynanan 17 maçta 70 gol atıldı.

Maç başına 4,1 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 12 golle İtalya ve 11 golle Almanya oldu.