2022 Ampute Futbol Dünya Kupası - Son Dakika
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2022 Ampute Futbol Dünya Kupası

07.10.2022 21:12
2022 Ampute Futbol Dünya Kupası

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Özbekistan'ı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Özbekistan'ı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Özbekistan ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta yapılan maça ay-yıldızlı ekip Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 1. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında da kontrollü oynayan ve üstünlüğünü korumayı başaran milli takım, finale yükseldi.

Ay-yıldızlı futbolcular, maç bitiminde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, tribüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Diğer yarı finalde Haiti'yi 4-2 yenen Angola da adını finale yazdırdı.

Ampute Futbol Milli Takımı ile Angola arasındaki final maçı 9 Ekim Pazar günü Nef Stadı'nda yapılacak.

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Türkiye-Özbekistan maçının ardından Türkiye-Özbekistan maçının ardından '2022 Ampute Futbol Dünya Kupası' başlıklı haberimizin girişinde sehven yazılan 'yarı finale yükseldi' ifadesi 'finale yükseldi' olarak... '2022 Ampute Futbol Dünya Kupası' başlıklı haberimizin girişinde sehven yazılan 'yarı finale yükseldi' ifadesi 'finale yükseldi' olarak...
Kaynak: AA

İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası - Son Dakika

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