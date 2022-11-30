Senegal maçı sonrası mikrofon uzatılan Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Senegal maçı sonrası mikrofon uzatılan Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia hüngür hüngür ağladı

30.11.2022 08:12
Senegal maçı sonrası mikrofon uzatılan Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia hüngür hüngür ağladı

2022 Dünya Kupası A Grubu son maçında Senegal'e yenilerek turnuvaya veda eden Ekvador'da Enner Valencia maç sonu röportaj verirken gözyaşlarına boğuldu. Fenerbahçeli yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Beklentileri karşılamak istiyorduk. Bizim için zor bir an, bunu beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Senegal'e 2-1 mağlup olarak 2022 Dünya Kupası A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ve bir üst tura yükselemeyen Ekvador'da kaptan Enner Valencia büyük yıkım yaşadı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Senegal maçının bitiş düdüğüyle sahada duygusal anlar yaşayan Fenerbahçe'nin yıldızı, daha sonra verdiği röportajda ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Senegal maçı sonrası mikrofon uzatılan Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia hüngür hüngür ağladı

"BAŞARAMADIK"

Valencia mücadele sonunda ağlayarak yaptığı açıklamada, "Beklentileri karşılamak istiyorduk. Bizim için zor bir an, bunu beklemiyorduk. Bugüne kadar yaptıklarımızdan dolayı çok mutlu ve heyecan doluyduk. Ama bugün başaramadık" ifadelerini kullandı.

Senegal maçı sonrası mikrofon uzatılan Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia hüngür hüngür ağladı
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Enner Valencia, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Senegal maçı sonrası mikrofon uzatılan Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Senegal maçı sonrası mikrofon uzatılan Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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