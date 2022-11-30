Senegal maçı sonrası mikrofon uzatılan Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia hüngür hüngür ağladı

Senegal'e 2-1 mağlup olarak 2022 Dünya Kupası A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ve bir üst tura yükselemeyen Ekvador'da kaptan Enner Valencia büyük yıkım yaşadı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Senegal maçının bitiş düdüğüyle sahada duygusal anlar yaşayan Fenerbahçe'nin yıldızı, daha sonra verdiği röportajda ise gözyaşlarına hakim olamadı.

"BAŞARAMADIK"

Valencia mücadele sonunda ağlayarak yaptığı açıklamada, "Beklentileri karşılamak istiyorduk. Bizim için zor bir an, bunu beklemiyorduk. Bugüne kadar yaptıklarımızdan dolayı çok mutlu ve heyecan doluyduk. Ama bugün başaramadık" ifadelerini kullandı.