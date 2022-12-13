Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin! Lionel Messi tarih yazdı

2022 Dünya Kupası'nda artık son perdedeyiz. Katar'da düzenlenen turnuvada finale çıkan ilk takım Arjantin oldu. Yarı finalde Hırvatistan'la karşılaşan Tangocular, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

MESSI RESİTAL SUNDU

Yarı final karşılaşmasında perdeyi süper star Lionel Messi açtı. 34. dakikada penaltıda topun başına geçen Messi, sert vuruşla golü buldu. Bu golden 5 dakika sonra Julian Alvarez sahneye çıktı. Orta sahadan topu süren Alvarez, ceza sahasına girip şansının da yardımıyla topu ağlara gönderdi. 69'da Lionel Messi olağanüstü bir asist yaptı. Hırvat savunmacı Gvardiol'u attığı çalımla hayata küstüren Messi, Julian Alvarez'e "Al da at" pası verdi. Alvarez bu ikramı geri çevirmedi. Maç 3-0'lık skorla tamamlandı.

REKORLARA ADINI YAZDIRDI

Messi, Hırvatistan karşısında 25. Dünya Kupası maçına çıkarak Lothar Matthaus'a ait Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu ortak oldu. Messi, 11 golle aktif futbolcular arasında Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu olmayı başardı. Ayrıca bu sayıyla Arjantin'in kupa tarihindeki en golcü futbolcusu oldu. 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası'ndaki üç farklı maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu da Lionel Messi.

6 MAÇTA 5 GOL 3 ASİST

35 yaşındaki Messi, 2022 Dünya Kupası'nda çıktığı 6 karşılaşmada 5 gol atıp 3 de asist yaptı. Messi, finalde bu istatistiğini geliştirmek için çalışacak.