Dünya Kupası'na veda eden ilk ülke belli oldu! Günün sonuçlarında sürprizler var - Son Dakika
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Dünya Kupası'na veda eden ilk ülke belli oldu! Günün sonuçlarında sürprizler var

26.11.2022 00:00
Dünya Kupası'na veda eden ilk ülke belli oldu! Günün sonuçlarında sürprizler var

2022 Dünya Kupası'nda A ve B Grubu'nda ikinci karşılaşmalar oynandı. Ev sahibi Katar, turnuvaya veda etti. Hollanda ve İngiltere kazanamadı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar yaşanmaya devam ediyor. A ve B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

KATAR VEDA ETTİ

A Grubu'nda Senegal'e 3-1'lik skorla kaybeden Katar, turnuvaya veda etti. Gruptaki diğer maçta Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı.

B GRUBU'NDA SÜRPRİZLER

B Grubu'nda ise İngiltere ile ABD golsüz berabere kaldı. Grubun diğer maçında ise İran, Galler'i 2-0 mağlup etti. İngiltere ilk maçta İran'ı 6-2'lik skorla mağlup etmişti.

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