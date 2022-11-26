Dünya Kupası'na veda eden ilk ülke belli oldu! Günün sonuçlarında sürprizler var

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar yaşanmaya devam ediyor. A ve B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

KATAR VEDA ETTİ

A Grubu'nda Senegal'e 3-1'lik skorla kaybeden Katar, turnuvaya veda etti. Gruptaki diğer maçta Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı.

B GRUBU'NDA SÜRPRİZLER

B Grubu'nda ise İngiltere ile ABD golsüz berabere kaldı. Grubun diğer maçında ise İran, Galler'i 2-0 mağlup etti. İngiltere ilk maçta İran'ı 6-2'lik skorla mağlup etmişti.