2024-2025 Sezonu Avrupa Hentbol Kupaları'nda Rakipler Belli Oldu

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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen ve Türkiye'den 9 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu Kadınlar Avrupa Ligi, Kadınlar Avrupa Kupası ve Erkekler Avrupa Kupası'nda rakipler belli oldu.

Kura çekimi, EHF'nin Viyana'daki merkezinde yapıldı.

Armada Praxis Yalıkavak ile Ankara Yenimahalle Belediyespor'un mücadele edeceği EHF Kadınlar Avrupa Ligi müsabakaları 2. eleme turu maçları ile başlayacak.

Yenimahalle Belediyespor, Çekya'dan DHK Banik Most takımıyla eşleşirken; Armada Praxis Yalıkavak, Polanya'nın KPR Gminy Kobierzyce takımı ile karşılaşacak. 2. Eleme Turu'nda, ilk maçlar 5- 6 Ekim tarihlerinde, ikinci maçlar ise 12-13 Ekim tarihlerinde oynanacak.

EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. turuna yükselmeleri halinde ise Armada Praxis Yalıkavak, Norveç'in Larvik HK takımı ile eşleşecek. Yenimahalle Belediyespar ise rakibini elemesi halinde Almanya'nın Borussia Dortmund takımı ile 3. turda karşılaşacak. 3. turda ilk maçlar 9- 10 Kasım, ikinci maçlar da 16-17 Kasım tarihlerinde yapılacak. 3. turda başarılı olan 12 takım, dört üst sıradaki takım ile birlikte grup maçlarında mücadele edecek.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na 3 takım katılacak

Yeni sezonda EHF Kadınlar Avrupa Kupası, 64 takımın katılacağı 2. tur maçlarıyla başlayacak.

Görele Belediyespor Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımıyla, Üsküdar Belediyespor Hırvatistan'ın ZRK Bjelovar takımıyla ve Bursa Büyükşehir Belediyespor da Karadağ'ın ZRK Tivat takımıyla 2. turda karşılaşacak.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. turda ilk maçlar 5-6 Ekim, ikinci maçlar ise 12-13 Ekim'de oynanacak. Turnuvanın diğer turları da eleme usulü ile tamamlanacak.

EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda ise 4 takım mücadele edecek

2024-2025 sezonunda 74 takımın mücadele edeceği EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda 1. ve 2. tur kuraları çekildi.

Avrupa Kupası 1. turunda Spor Toto, Hırvatistan'ın RK Porec takımıyla, Köyceğiz Belediyespor ise Bosna Hersek'in RK Leotar takımı ile karşılaşacak. Rakiplerini elemeleri halinde Spor Toto, Büyük Britanya'nın London GD takımı, Köyceğiz Belediyespor ise Letonya'nın ZRHK TENAX Dobele takımı ile eşleşecek.

Avrupa Kupası'na 2. turdan katılacak Beşiktaş Safi Çimento, Sırbistan'ın HC Dinamo Pancevo takımı ile karşılaşacak, Beykoz Belediyespor da Romanya'nın CS Minaur Baia Mare takımı ile oynayacak. 1. tur ilk maçları 14-15 Eylül, ikinci maçlar ise 21-22 Eylül tarihlerinde oynanacak. 2. tur ilk maçları 19-20 Ekim, ikinci maçları ise 26-27 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Turnuvanın diğer turları da eleme usulü ile tamamlanacak.