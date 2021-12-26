26 Aralık Pazar Spor Gündemi

Hentbol Milli Takım oyuncuları DHA'ya konuştu
Can Çelebi: 60 dakikanın sonuna kadar mücadele edeceğiz"Biz oyuncular için olumlu bir hava var"Coşkun Göktepe: 2023 Dünya Kupası için avantaj elde etmek istiyoruz"Hentbolu eski günlere getirmek için çalışacağız"Yakup Yaşar Simsar: 6'da 6 yapmayı düşünüyoruz"Okan hocam bizi çok iyi hazırlıyor"SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Çaykur Didi)16.00 Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)16.00 Göztepe - Adana Demirspor (Gürsel Aksel)19.00 Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)
BEŞİKTAŞ10.00 Siyah beyazlı kulüpte 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacak. 13.00 Siyah beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.17.00 Kafile Konya'ya gidecek.18.00 Kafilenin Konya'ya varışı.
GALATASARAY Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Galatasaray, kötü gidişattan Fraport Tav Antalyaspor maçıyla çıkarak, devreyi galibiyetle kapattı.TRABZONSPORBordo-mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi)16.00 Yılport Samsunspor - Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)19.00 Eyüpspor - Balıkesirspor (Eyüp)19.00 MKE Ankaragücü - Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
AVRUPA'DAN FUTBOL18.00 Norwich City - Arsenal (Ozan Kabak)
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Bahçeşehir Koleji - Semt77 Yalovaspor15.30 Büyükçekmece Basketbol - Pınar Karşıyaka18.00 Aliağa Petkim Spor - Yukatel Merkezefendi Belediye20.15 TOFAŞ - Galatasaray Nef
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
13.00 OGM Ormanspor - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
Kaynak: DHA
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